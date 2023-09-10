暴雨｜深圳美團外賣員涉水犯險工作　網民激辯「點餐是否沒良心」

記者陳怡伶／綜合報道
珠三角地區7日起遭受世紀暴雨侵襲，廣東深圳市更降下破6項歷史紀錄的特大暴雨。網上瘋傳一段影片，一個身穿外送平台美團制服的外送員在水淹及腰的情況下，仍涉水在送餐，也讓網友討論起暴雨時究竟能不能點外賣？
有外賣員暴雨中意外觸電身亡
影片畫面顯示，深圳龍崗降下暴雨，導致多處內澇嚴重，水淹至成人腰部位置。只見一個身穿外送平台美團制服的外送員，手拿着餐點，一邊與訂餐者通話確認地址，一邊找路。影片拍攝者問外送員「要送到幾號？」並為他指路，感嘆「不容易！」
這段影片引發網友熱議，不少網友心疼表示外送工作艱辛風險大，並譴責「這個時候點外賣，恕我直言是缺大德了」、「甚麼人這個時候還吃外賣，一點同情心沒有」。也有網友指出，日前福州才有外送員在暴雨中送餐，意外觸電身亡，呼籲安全第一。
美團：會下通知不接單
不過也有網友持相反意見認為，外賣員能自主選擇不接單的：「這個天氣補貼高。確實小哥不容易，可你不能上來就斷人飯碗」、「我點外賣的時候，但真不知道外面這麼嚴重」、「平台可以點餐，商家還在出餐，外賣小哥還在工作，你竟然會最先罵點餐的人。雖然這個時候點餐確實不好」。
對此，外送平台美團的客服表示，一般遇到惡劣天氣統一會有限制，站長也會下通知不接單，此次事件會進一步核實調查，也會聯絡相對應站點。
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