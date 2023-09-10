熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
中國
2023-09-10 10:00:40

暴雨｜深圳美團外賣員涉水犯險工作　網民激辯「點餐是否沒良心」

分享：

暴雨｜深圳美團外賣員涉水犯險工作　網民激辯「點餐是否沒良心」

記者陳怡伶／綜合報道

珠三角地區7日起遭受世紀暴雨侵襲，廣東深圳市更降下破6項歷史紀錄的特大暴雨。網上瘋傳一段影片，一個身穿外送平台美團制服的外送員在水淹及腰的情況下，仍涉水在送餐，也讓網友討論起暴雨時究竟能不能點外賣？

有外賣員暴雨中意外觸電身亡

影片畫面顯示，深圳龍崗降下暴雨，導致多處內澇嚴重，水淹至成人腰部位置。只見一個身穿外送平台美團制服的外送員，手拿着餐點，一邊與訂餐者通話確認地址，一邊找路。影片拍攝者問外送員「要送到幾號？」並為他指路，感嘆「不容易！」

這段影片引發網友熱議，不少網友心疼表示外送工作艱辛風險大，並譴責「這個時候點外賣，恕我直言是缺大德了」、「甚麼人這個時候還吃外賣，一點同情心沒有」。也有網友指出，日前福州才有外送員在暴雨中送餐，意外觸電身亡，呼籲安全第一。

美團：會下通知不接單

不過也有網友持相反意見認為，外賣員能自主選擇不接單的：「這個天氣補貼高。確實小哥不容易，可你不能上來就斷人飯碗」、「我點外賣的時候，但真不知道外面這麼嚴重」、「平台可以點餐，商家還在出餐，外賣小哥還在工作，你竟然會最先罵點餐的人。雖然這個時候點餐確實不好」。

對此，外送平台美團的客服表示，一般遇到惡劣天氣統一會有限制，站長也會下通知不接單，此次事件會進一步核實調查，也會聯絡相對應站點。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

早日黑雨襲港成災：

黑雨過後｜石澳路陷封兩村變孤島 近千人被困長者斷藥 政府今撤離200村民 黑雨過後｜大潭「紅山半島」斜坡山泥傾瀉 部分獨立屋地基疑懸空 黑雨｜筲箕灣山泥傾瀉巨石未清 耀東邨多廈停食水 水務署派水車到場 黑雨｜港鐵黃大仙站重開月台仍漏水 觀塘綫全綫恢復服務 黑雨｜梁榮武：不可再「馬照跑、舞照跳」　否則世界末日(陳奕釗攝) 黑雨｜梁榮武：不可再「馬照跑、舞照跳」　否則世界末日(陳奕釗攝) 黑雨｜梁榮武：不可再「馬照跑、舞照跳」　否則世界末日(陳奕釗攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受