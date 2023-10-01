曝光「老賴」網紅後遭網上開罵　內地法院反擊直播逮捕過程吸92萬人觀看

內地一名吳姓女網紅被法院列為失信被執行人，也就是俗稱的「老賴」，被公布在法院的自媒體平台。沒想到，她不僅沒因此履行義務，還開直播挑釁法院。法院於是立刻派人將她帶回，更全程直播「逮人過程」，吸引92萬人觀看。
指控「法院小編們收了錢」
據《央視網》報道，吳姓網紅因未履行與傳媒公司的合約，被判賠違約金9.5萬元人民幣（約10.2萬港元）。近日，她因未履行生效判決的法律義務，成為俗稱的「老賴」，被廣東省中山市第一人民法院公布在自媒體平台《壹法中山》。然而，當吳女發現自己失信一事被曝光時，非但沒有履行義務，還對此開起了直播。
她在直播中強調，法院與傳媒公司串通針對她個人，還指控「法院小編們收了錢」，在《壹法中山》抖音帳號上曝光了她。她並強調，自己初入職場時不懂法，只是「合約糾紛並非欠錢」。不過法院卻發現，吳女在被申請強制執行後竟還發布「炫富」影片。
法律賦權法院可曝光「老賴」
法院看到吳女態度惡劣，且根據其發布的「炫富」影片及傳媒公司提供的財產線索，認定她有能力履行仍拒不履行，決定直搗黃龍。法院派遣警方等相關人員來到吳女開直播的飯店，將其帶回。且為了向外界展示法院強制執行的公權力，這次的拘捕行動還特別全程開直播，共吸引了92萬人線上觀看。
據內地法律規定，法院可以根據各地實際情況，將「失信被執行人」名單通過報紙、廣播、網絡、法院公告欄曝光。最終，法院對吳女作出裁決，對其司法拘留15日，以儆效尤。
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