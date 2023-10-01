曝光「老賴」網紅後遭網上開罵　內地法院反擊直播逮捕過程吸92萬人觀看

內地一名吳姓女網紅被法院列為失信被執行人，也就是俗稱的「老賴」，被公布在法院的自媒體平台。沒想到，她不僅沒因此履行義務，還開直播挑釁法院。法院於是立刻派人將她帶回，更全程直播「逮人過程」，吸引92萬人觀看。

指控「法院小編們收了錢」

據《央視網》報道，吳姓網紅因未履行與傳媒公司的合約，被判賠違約金9.5萬元人民幣（約10.2萬港元）。近日，她因未履行生效判決的法律義務，成為俗稱的「老賴」，被廣東省中山市第一人民法院公布在自媒體平台《壹法中山》。然而，當吳女發現自己失信一事被曝光時，非但沒有履行義務，還對此開起了直播。

她在直播中強調，法院與傳媒公司串通針對她個人，還指控「法院小編們收了錢」，在《壹法中山》抖音帳號上曝光了她。她並強調，自己初入職場時不懂法，只是「合約糾紛並非欠錢」。不過法院卻發現，吳女在被申請強制執行後竟還發布「炫富」影片。