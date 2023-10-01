熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-10-01 16:30:48

曝光「老賴」網紅後遭網上開罵　內地法院反擊直播逮捕過程吸92萬人觀看

分享：

曝光「老賴」欠債網紅後遭網上開罵　內地法院反擊直播逮捕過程吸92萬人觀看

內地一名吳姓女網紅被法院列為失信被執行人，也就是俗稱的「老賴」，被公布在法院的自媒體平台。沒想到，她不僅沒因此履行義務，還開直播挑釁法院。法院於是立刻派人將她帶回，更全程直播「逮人過程」，吸引92萬人觀看。

指控「法院小編們收了錢」

據《央視網》報道，吳姓網紅因未履行與傳媒公司的合約，被判賠違約金9.5萬元人民幣（約10.2萬港元）。近日，她因未履行生效判決的法律義務，成為俗稱的「老賴」，被廣東省中山市第一人民法院公布在自媒體平台《壹法中山》。然而，當吳女發現自己失信一事被曝光時，非但沒有履行義務，還對此開起了直播。

她在直播中強調，法院與傳媒公司串通針對她個人，還指控「法院小編們收了錢」，在《壹法中山》抖音帳號上曝光了她。她並強調，自己初入職場時不懂法，只是「合約糾紛並非欠錢」。不過法院卻發現，吳女在被申請強制執行後竟還發布「炫富」影片。

法律賦權法院可曝光「老賴」

法院看到吳女態度惡劣，且根據其發布的「炫富」影片及傳媒公司提供的財產線索，認定她有能力履行仍拒不履行，決定直搗黃龍。法院派遣警方等相關人員來到吳女開直播的飯店，將其帶回。且為了向外界展示法院強制執行的公權力，這次的拘捕行動還特別全程開直播，共吸引了92萬人線上觀看。

據內地法律規定，法院可以根據各地實際情況，將「失信被執行人」名單通過報紙、廣播、網絡、法院公告欄曝光。最終，法院對吳女作出裁決，對其司法拘留15日，以儆效尤。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖）

十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖） 十一國慶｜港鐵、戲院、太空館等優惠懶人包（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受