更新｜男童車廂內遭硫酸嚴重灼傷 廣州地鐵致歉認安檢有疏漏

【18：15更新】廣州警方通報，事發當日，一名26歲姓李男子事隨身攜帶用於首飾加工的強酸性溶液搭地鐵，期間溶液滲漏，導致男童臀部被灼傷。李男因攜帶危險品乘坐地鐵，已被採取強制措施。 廣州地鐵則通報，涉事強酸性溶液有100毫升，李男發現溶液意外滲漏到車廂地板後，未在現場看守，亦未有通知地鐵工作人員，就落車離開，導致一名13歲男童滑倒受傷。廣州地鐵又向受傷男童致歉，承認事件反映地鐵安檢管理等方面有疏漏，未能有效識別出涉事男子所攜帶的液體為強酸性溶液。男童目前已完成植皮手術，廣州地鐵將全力配合家屬處理治療等事宜。

廣州地鐵發生恐怖意外，一名孩童上周五在一號線車廂內踩到一灘不明液體後滑倒，所穿衣物隨即被腐蝕出一個大洞，皮膚也被嚴重灼傷，需要做植皮手術。家長在網上公開事件，指當日報警後，警方翌日拘捕疑犯，並證實不明液體為「60%硫酸」，已列為刑事案件調查。家長控訴地鐵方面未有積極協助處理事件，又質疑地鐵安檢形同虛設，且大灘硫酸已在地鐵車廂產生化學反應也沒有疏散其他乘客，令人難以相信搭地鐵時自己的人身安全可以得到保障，強烈要求地鐵方面作出交代。 涉事孩童的母親表示，上周五晚上7時許，一家三口到一號線長壽路站搭地鐵回家。列車抵達後，孩子奔走入車廂，惟自己尾隨入車廂時，已見孩子被地面的不明液體滑倒，坐在地上，而「不明液體顏色像可樂，伴隨有少量氣體」，車廂內約有10名乘客。 腐蝕衣物速度異常快 孩子被迫脫光 孩子跌倒後馬上起身，但沒多久就表示身上發熱。母親馬上為孩子脫衣服，並用雨傘遮蔽其身體，惟「孩子身上衣物腐蝕速度異常快，到黃沙站落鐵到站台，已經脫光上身的衣物。孩子此時說屁股到腳都很痛，同時我也慌忙幫孩子把褲子鞋襪也脫掉。此時已經發現兩層褲子已經腐化出一個大洞，孩子屁股到大腿位置已經出現大面積灼傷及紅腫痕跡」。