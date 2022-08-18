更新｜青海大通縣山洪暴發 最少16死36失蹤

至於山洪成因，大通縣委宣傳部指，昨晚10時25分左右，當地出現瞬間強降雨，繼而引發山洪，造成泥石流，致使河流改道，2個鄉鎮6個村1,517戶6,245人受災。

【15:30更新】 新華網引述大通縣委宣傳部指，截至今日中午，山洪已造成16死、36失蹤，武警、公安、應急、衛生等部門及鄉村幹部共二千多人，以及周邊民眾投入救援。

【12:30更新】青海西寧市大通縣今早發生山洪災害，造成4死27人失聯。青海省消防救援總隊西寧支隊宣布，調派大通縣解放路消防站5輛消防車，26名「指戰員」分兩隊分别前往災情現場開展救援，至於支隊全勤指揮部和特勤大隊就派24車和118人趕赴現場。

同時，總隊根據現場救援形勢，在現場原有救援力量基礎上，增派西寧支隊9車100人趕赴現場，海東支隊14車110人8條搜救犬、黃南支隊17車105人、海北支隊21車100人、訓保支隊17車45人趕赴現場增援，目前現場救援力量共計107車604人。

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【11:33更新】青海省應急管理廳公布，在早上7時03分接報，青海西寧市大通縣發生山洪災害，造成4人死亡，27人失聯。

當地啟動二級應急響應

公布稱，根據現場態勢，綜合研判，青海省突發公共事件應急管理委員會決定，針對今次山洪災害，啟動省級突發災害事件二級應急響應。