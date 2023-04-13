曾到街市患禽流感 中山女子染H3N8亡 全球首例

全球首宗人類感染H3N8禽流感死亡個案。世衛指病人來自廣東，病發前曾接觸活家禽，以及曾到街市，但未發現人傳人個案。中國官方表明，病人的密切接觸者未有感染，患者曾到過場所已徹底消毒。人類極少感染H3N8，世衛指目前僅錄3宗病例，均在中國發現。

世衛公布，病逝的56歲女子今年2月22日出現病徵，上月3日因嚴重肺炎入院，延至上月16日離世。世衛於同月27日接到中國衛健委報告該宗病例，並指病人曾到過的街市採集樣本，對H3病毒呈陽性反應。世衛相信，H3N8病毒難以人傳人，又指中國曾在去年4月及5月各呈報一人感染H3N8，當中一人病情嚴重，另一人曾病徵輕微，而兩人病發前直接或間接接觸受感染家禽。