曾稱「不要大派連花清瘟給健康人」 丁香醫生遭微博禁言

內地科學普及類微博網紅「丁香醫生」昨日被禁言，引起廣泛關注。有媒體更發現，「丁香醫生」母公司「丁香園」旗下所有微博，包括「丁香園」、「丁香醫生」、「丁香媽媽」、「丁香生活研究所」、「丁香園用藥助手」等帳號全部都被禁言，理由是「違反相關法律法規」。與此同時，「丁香園」、「丁香醫生」、「丁香媽媽」等每日更新的微信帳號，也暫停更新，最新發文日期仍然是周一。還有網民發現，丁香醫生的小紅書、快手、抖音也已停更。 丁香醫生微博被禁言 工作人員：平台要求臨時調整 內地《濟南時報．新黃河》引述丁香園工作人員稱，公司部分社交媒體帳號因平台要求而作臨時調整，禁言30天，但詳情和原因都不太清楚。有分析人士認為，今次丁香園系帳號被禁言不同尋常，相信與其所發表的文章多次在醫療健康方面引起巨大爭議有關。

丁香醫生微博被禁言 曾揭多宗「假藥」大案 2017年12月，丁香醫生發表《一年狂賣7.5億的洗腦神藥，請放過中國老人》的文章，揭「莎普愛思眼藥水」虛假宣傳，引發網絡廣泛討論，並驚動國家藥品監督管理局。 2018年12月，丁香醫生發表《百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭》，也引起極大討論，成為市值百億「權健帝國」崩塌的導火線。事件亦令丁香醫生聲名鵲起。

丁香醫生微博被禁言 網民：他特別反中醫 今年4月，丁香醫生發表《不要吃連花清瘟預防新冠》，指「一種不能預防新冠的藥物，被大批量發放給沒有感染的健康人，這本身就是不應該發生的事情」，引起全網激烈討論。有網民批評，「這個丁香醫生特別反中醫」、「他是在抵制中藥，大家不要被他帶偏了，他想讓輝瑞進入市場」、「丁香屁股不正，跟輝瑞有勾結，經常夾帶私貨」。 丁香醫生亦曾在去年10月表示，「喝無糖的碳酸飲料不會損傷牙齒」，但隨即受到大眾和專業人士質疑。最終丁香醫生公開道歉，稱「我們認為這條科普內容的表述確實過於絕對了」。同年8月，獲丁香醫生推薦的內地品牌「田園主義」全麥麵包，被上海消費者權益保護委員會點名批評「虛標營養成分，實際熱量遠超標示值」。