曾被貼「最內捲」標籤 大疆反加班運動強制員工下班

「內捲」被視為近年內地社會的一大問題。曾被貼上「最捲」、「捲上天」標籤的科技公司，無人機廠商大疆，據報上月起開始「反內捲」，展開「不准加班」運動，人事部會巡樓催促同事下班，其在上海的辦公大樓更會於晚上9時準時熄燈，一改過去員工往往加班至晚上11、12時的風氣。據報大疆冀藉此提升員工工作效率，有評論指成效有待觀望，但亦有聲音認為大企業應帶頭樹立社會新風氣。 內捲的意思是指內部競爭過分激烈，卻沒帶來成績及經濟效果，甚至形成內耗。學生由考試爭學位到出社會工作亦面臨內捲情況，導致有人因此決定「躺平」。近年內地互聯網行業也出現所謂的「996」式加班，即早上9時上班、晚上9時才下班，每周6天如此。

人事部巡樓「驅趕」員工 《經濟觀察家報》報道，擁有1.5萬名員工的「明星公司」大疆自2月27日展開「不准加班」運動，員工由半信半疑變成逐漸適應。集團深圳總部有化名員工表示，起初主場管開會時宣布為員工健康著想不提倡過度加班，最多9時便要下班。之後人事部開始派員巡樓「趕走」員工。 該位員工表示，員工知道公司真的強制下班後，整層樓的人會在幾分鐘內離開，就像消防演習，「如果沒有提前申請就留下來加班，對HR們(人事部人員)是一種為難」。其部門同事通常晚上11、12時才下班，現在9時10分，全層逾百人都離開了。

據報大疆去年底曾發公告，大意是指要優化成本，今年1月起取消加班車費報銷，並關閉健身房、游泳池及羽毛球場等，同時向員工額外發放500元人民幣大疆商城代幣作為福利補償。受訪員工直言公司「禁止加班」令其感到快樂，「有了工作以外的生活」。 報道指大疆要員工提早下班，同時尋求各部門產能不減，結果有待考驗，可行的方法包括減少無謂會議及增加溝通效率等。另有內媒指，如果加班只是搞形式主義，「那更應該拋棄這種文化」，並直言「反內捲」應該從「反加班」開始，呼籲其他大廠效法大疆，「把反加班的企業文化建立起來，給社會樹立新風尚」。