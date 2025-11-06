最孤獨動物園85歲園長一人經營多年　網民「雲門票」支持

近日，湖北恩施一間「最孤獨動物園」在網上引發熱議。該間鳳凰山森林公園動物園門票僅10元人民幣，由一位85歲的羅應玖獨自經營，他身兼園長、飼養員、清潔工及售票員多職。羅應玖與動物的故事曝光後，有網友也支付「雲門票」表達支持。
根據《上游新聞》，湖北鳳凰山森林公園動物園緣於36年前。當時在戲院工作的羅應玖，發現有攤販在販賣野生動物，便自掏腰包買下動物並在家中飼養。後來，當地政府以「民辦官助」形式，資助他在當地修建動物住所，從此，羅應玖承擔起整個動物園的所有工作。
由獵人手上救出動物
動物園裡的許多動物都身患殘疾，例如沒尾巴的老虎與孔雀，斷掌的黑熊等。多是羅應玖從獵人、販賣動物的人手中救回來，並被他視為珍寶。羅的孫女羅巍透露，之前動物園內的獅子、老虎、黑熊等都因年長離世，目前還有箭豬、猴子、野豬、土撥鼠、狐狸、鹿、鵝、羊等動物。
2022年1月，羅巍開設「羅爺爺的動物園」的社交平台，記錄與動物間的互動，感動許多網民，有許多人自發寄送物資表達支持。
隨著近期貴州「最寒酸動物園」走紅，羅應玖的動物園再度引發關注。有網友找到動物園的收款碼，自發捐出從幾十元到上百元不等的「雲門票」。有網民留言，「錢轉過去了，就當去動物園的門票吧，祝爺爺身體健康」。羅巍證實有人購買「雲門票」。園長指平日動物園基本沒有人，周末參觀的人較多。
園長85歲仍身體健康，照顧動物仍是親力親為。園長的退休金加上賣廢棄品的收入、門票收入以及大家的支持，差不多能維持動物園開銷。園長接到傳媒的電話時，談到動物他如數家珍，「狗有30多隻，貓有近20隻，其他動物猴子、野豬、箭豬、狐狸、梅花鹿、大烏龜、娃娃魚……亂七八糟還不少」。
園長感謝網民捐款 盼堅持到九十歲
他也對網民支付「雲門票」的舉動表達感謝，「好心人這麼多，我確實感謝不盡啊！」至於未來規劃，他沒有多想，「無論怎麼樣，都要堅持，看能不能堅持到我90歲，想是這樣想的，走到甚麼時候黑，就在甚麼時候停下來」。
