最強颱風襲上海 釀一傷 挾暴雨移入江浙

颱風貝碧嘉昨晨7時30分在上海浦東臨港新城沿海登陸，是75年來登陸上海的最強颱風。上海全市事前已轉移安置逾41.4萬人，逾5.6萬搶險人員待命，強風造成最少1人受傷。貝碧嘉之後移入內陸，吹向江蘇、浙江，帶來狂風暴雨。

貝碧嘉是75年來登陸上海的第11個颱風，登陸時最大風力達到每小時約151公里。上海防汛指揮部表示，截至昨中午上海全市有4間房屋受損、1人受傷、逾1萬棵樹倒塌或折斷、逾150處供電中斷、800多畝農田受浸。交通方面，全市航班取消逾1,460班、鐵路客運取消逾570列次、輪船取消近40班。浦東及虹橋機場暫停航班升降近18小時後，下午約2時陸續恢復正常。