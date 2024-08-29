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中國
2024-08-29 19:07:12

會見白宮國家安全顧問沙利文 習近平：合作共贏處理中美關係原則沒變

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國家主席習近平周四在北京會見到訪的美國白宮國家安全顧問沙利文。(美聯社)

國家主席習近平周四在北京會見到訪的美國白宮國家安全顧問沙利文。(美聯社)

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國家主席習近平周四(29)在北京人民大會堂會見訪華3天的美國白宮國家安全顧問沙利文。

習近平向沙利文表示，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。

習近平：中美關係發生很大變化

習近平表示，儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變。按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，延續中美人民傳統友誼的努力沒有變。

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習近平表示，希望美方與中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，與中方一道，找到兩個大國正確相處之道。

習近平與沙利文在會面前握手。(美聯社) 習近平與沙利文在會面前寒喧。(美聯社) 習近平與沙利文在會面前寒喧握手。(美聯社) 習近平在人民大會堂會見到訪的美國白宮國家安全顧問沙利文。(美聯社) 習近平在人民大會堂會見到訪的美國白宮國家安全顧問沙利文。(美聯社) 習近平在人民大會堂會見到訪的美國白宮國家安全顧問沙利文。(美聯社)

沙利文訪華 為最後一次習拜會鋪路

沙利文表示，美國總統拜登致力處理好與中方關係，確保美中競爭不演變成衝突，美國將繼續與中國保持高層外交，又指拜登期待在未來幾星期與習近平接觸。

外媒分析指，沙利文這次訪華是為拜登明年1月卸任前最後一次的「拜習會」鋪路，雙方可能於今年11月秘魯舉行的APEC峰會期間會面。

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