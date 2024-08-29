會見白宮國家安全顧問沙利文 習近平：合作共贏處理中美關係原則沒變

國家主席習近平周四(29日)在北京人民大會堂會見訪華3天的美國白宮國家安全顧問沙利文。
習近平向沙利文表示，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。
習近平：中美關係發生很大變化
習近平表示，儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變。按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，延續中美人民傳統友誼的努力沒有變。
習近平表示，希望美方與中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，與中方一道，找到兩個大國正確相處之道。
沙利文訪華 為最後一次習拜會鋪路
沙利文表示，美國總統拜登致力處理好與中方關係，確保美中競爭不演變成衝突，美國將繼續與中國保持高層外交，又指拜登期待在未來幾星期與習近平接觸。
外媒分析指，沙利文這次訪華是為拜登明年1月卸任前最後一次的「拜習會」鋪路，雙方可能於今年11月秘魯舉行的APEC峰會期間會面。