會見白宮國家安全顧問沙利文 習近平：合作共贏處理中美關係原則沒變

國家主席習近平周四在北京會見到訪的美國白宮國家安全顧問沙利文。(美聯社)

國家主席習近平周四(29日)在北京人民大會堂會見訪華3天的美國白宮國家安全顧問沙利文。

習近平向沙利文表示，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。

習近平：中美關係發生很大變化

習近平表示，儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變。按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，延續中美人民傳統友誼的努力沒有變。