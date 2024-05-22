月入不足4500　中國銀行業員工遭「雪崩式」降薪

近年來，中國銀行業出現降薪潮，有從業者表示自己月薪到手不足1000元人民幣。對此，有網友認為過去銀行業高薪本就不合理，也有人指出基層員工更吃虧。

銀行員工月入不足1000元人民幣

據《澎湃新聞》22日報導，5月中旬，中國西部某銀行的客戶經理趙小姐收到了當月的薪水——底薪加上績效，再扣除每年固定的五險一金，到手的不足1000元人民幣。4月，這個數字是2000多人民幣。此前，她的月薪可以過萬。

據報導，趙小姐薪資縮水最明顯的部分是每月的績效獎勵，她主要負責存款和零售業務，今年拉存款所能獲得的提成較先前大幅下降，她的月薪因此下降超九成。

中國金融數據供應商萬得（Wind）的數據顯示，2023年，中國42家A股上市銀行中，共有14家上市銀行人均薪資下降，最大降幅達13.95%。

降薪的趨勢也反映在各銀行高階主管的發言中。中國鄭州銀行董事長趙飛在該行業績說明會上稱，鄭州銀行已提出「傾斜一線，優化資源配置」和「降本增效」工作要求，高階主管薪酬自2024年起分兩年每年壓降10%，同時優化薪酬分配級差，將調整出來的薪酬資源配置到基層員工。