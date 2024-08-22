在月球上種菜非夢事！內地中科院科研團隊歷經3年，深入研究「嫦娥五號」月壤和反覆驗證，提出一種大量生產水的新方法。1噸月壤將可產生約51到76公斤的水，可望為未來月球科研站及太空站的建設提供重要設計依據。

水的訊號 據《央視新聞》報道，中國科學院寧波材料技術與工程研究所博士陳霄介紹，當時加熱月壤鈦鐵礦，想要去看到氦的釋放，結果沒有看到氦的釋放，看到了滿螢幕氣泡的生成令他非常驚訝。 為了驗證「這個泡泡就是水蒸氣氣泡」，科學研究人員還特地做了電子能量損失譜，中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員王軍強表示，「在8個多電子伏特的時候，這有一個明顯的峰，就是水的訊號，說明這個位置產生的確實是水」。

月球種菜｜中國科學家突破技術 每噸月壤可產生超過50公斤水

科研人員進一步研究發現，月壤礦物由於太陽風數億年的輻照，儲存了大量氫氣。加熱至高溫後，氫將與礦物中的鐵氧化物發生氧化還原反應，產生單質鐵和大量水。當溫度升高至1000℃以上時，月壤將會熔化，反應生成的水將以水蒸氣的方式釋放出來。 經過多種實驗技術分析，研究團隊確認，利用這種全新製備水的方法，1克月壤中大約可以產生5​​1-76毫克水。以此計算，1噸月壤將可產生約51-76公斤水，相當於100多瓶500毫升的瓶裝水，基本上可以滿足50人一天的飲水量。

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