月球種菜｜中國科學家突破技術 每噸月壤可產生超過50公斤水

在月球上種菜非夢事！內地中科院科研團隊歷經3年，深入研究「嫦娥五號」月壤和反覆驗證，提出一種大量生產水的新方法。1噸月壤將可產生約51到76公斤的水，可望為未來月球科研站及太空站的建設提供重要設計依據。
水的訊號
據《央視新聞》報道，中國科學院寧波材料技術與工程研究所博士陳霄介紹，當時加熱月壤鈦鐵礦，想要去看到氦的釋放，結果沒有看到氦的釋放，看到了滿螢幕氣泡的生成令他非常驚訝。
為了驗證「這個泡泡就是水蒸氣氣泡」，科學研究人員還特地做了電子能量損失譜，中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員王軍強表示，「在8個多電子伏特的時候，這有一個明顯的峰，就是水的訊號，說明這個位置產生的確實是水」。
科研人員進一步研究發現，月壤礦物由於太陽風數億年的輻照，儲存了大量氫氣。加熱至高溫後，氫將與礦物中的鐵氧化物發生氧化還原反應，產生單質鐵和大量水。當溫度升高至1000℃以上時，月壤將會熔化，反應生成的水將以水蒸氣的方式釋放出來。
經過多種實驗技術分析，研究團隊確認，利用這種全新製備水的方法，1克月壤中大約可以產生51-76毫克水。以此計算，1噸月壤將可產生約51-76公斤水，相當於100多瓶500毫升的瓶裝水，基本上可以滿足50人一天的飲水量。
水是興建月球科學研究站及未來進行月球星際旅行的關鍵資源。此前，科學家主要關注月球上自然態水資源的分佈情況，並在多種月壤礦物發現了水的痕跡。不過，由於這些礦物含水量極為稀少，難以在月球原位提取利用。因此，研究探測新的月球水資源及其開採策略無疑將是未來探月工程的重點內容。
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