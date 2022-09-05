月餅監管令下避叫「月餅」 官媒點名哈根達斯玩文字遊戲

中秋節將至，內地今年致力遏制每盒超過500元(人民幣，下同)的「天價」月餅，以促進行業健康發展，但官媒「中國新聞網」(下稱「中新網」)點名，哈根達斯(Häagen-Dazs)的雪糕月餅(圖1)涉嫌以「月餅冰淇淋」名字大打「擦邊球」，部分售價超過500元，最貴達999元，之後又改名「金秋禮盒套裝」。
哈根達斯微博上月27日的文案仍以「月餅冰淇淋」作宣傳，但同月29日的文案已轉為「金秋禮盒套裝」。中新網指商戶大玩「文字遊戲」。內地網媒「老板聯播」就引述哈根達斯客服表示，中秋產品年初已設計好並定價，臨近中秋，價格很難調整，又強調官方網購渠道有標明產品是「月餅」。
Godiva朱古力月餅變「朱古力糕點」
同樣被中新網點名「玩文字遊戲」的還有歌帝梵(Godiva)，其售價最高達1,699元的中秋禮盒，產品外形與月餅極為相似(圖2)，但產品名為「巧克力糕點」。「老板聯播」引述歌帝梵客服稱，「也不算是月餅，和糕點、蛋糕這類差不多，甜點、點心這種類似，沒有月餅這麼大的」。
中新網又點名北京SKP商場內「半島酒店」月餅專櫃，有多款超過500元甚至過千元的月餅禮盒，其中一款「中秋禮物籃」只有一包茶葉、一盒龍酥糖、一盒朱古力、一盒蜂蜜糖及一罐辣椒醬(圖3)，索價2,398元。報道引述半島酒店月餅專櫃售貨員稱，由於今年當局規定月餅不得與其他產品以禮盒形式銷售，所以將月餅剔除並減去月餅錢，但「月餅可以額外購買加入禮盒中」，每個2,398元禮盒最多可加入一盒價值498元的月餅。
此外，報道提到，早前有網店標價499元一盒月餅，但運費高達600元，目前已有多款499元月餅下架，但中新網記者向店方查詢後，對方表示可改在微信交易，或另開連結購買。
國家發改委、工信部、商務部及市場監管總局今年6月發出遏制「天價」月餅的公告，強調對每盒超過500元的月餅作重點監管，經營者要將相關交易資料保存兩年，以供有關部門查核，如有需要更會立即進行成本調查；又要求盒裝月餅與其他商品不得搭售或以禮盒形式混合銷售，月餅包裝不得使用貴金屬、紅木等貴重材料等。