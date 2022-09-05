月餅監管令下避叫「月餅」 官媒點名哈根達斯玩文字遊戲

中秋節將至，內地今年致力遏制每盒超過500元(人民幣，下同)的「天價」月餅，以促進行業健康發展，但官媒「中國新聞網」(下稱「中新網」)點名，哈根達斯(Häagen-Dazs)的雪糕月餅(圖1)涉嫌以「月餅冰淇淋」名字大打「擦邊球」，部分售價超過500元，最貴達999元，之後又改名「金秋禮盒套裝」。 哈根達斯微博上月27日的文案仍以「月餅冰淇淋」作宣傳，但同月29日的文案已轉為「金秋禮盒套裝」。中新網指商戶大玩「文字遊戲」。內地網媒「老板聯播」就引述哈根達斯客服表示，中秋產品年初已設計好並定價，臨近中秋，價格很難調整，又強調官方網購渠道有標明產品是「月餅」。

Godiva朱古力月餅變「朱古力糕點」 同樣被中新網點名「玩文字遊戲」的還有歌帝梵(Godiva)，其售價最高達1,699元的中秋禮盒，產品外形與月餅極為相似(圖2)，但產品名為「巧克力糕點」。「老板聯播」引述歌帝梵客服稱，「也不算是月餅，和糕點、蛋糕這類差不多，甜點、點心這種類似，沒有月餅這麼大的」。