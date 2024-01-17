有片未必有真相？　抖音母公司將推文字轉影片AI功能

科技新聞網站Metaverse Post報道，字節跳動9日在論文網站「arXiv」發布「MagicVideo-V2：多階高美學影片生成」(MagicVideo-V2: Multi-Stage High-Aesthetic Video Generation)一文，透露抖音正在研發將文本轉而產出高品質的影片，也就是使用者只要寫下一段足夠詳細描述人事時地物的文字，AI就能自動將其轉換成影像畫面，呈現出來，連想要甚麼風格，都能夠使用文字下指令。

報道：意味使用者難分資訊真偽

報告指出，MagicVideo-V2將文字整合為視訊，並指能夠產生具有極高保真度和流暢度的美觀高解析度影片。透過大規模用戶評估，它在性能上表現優越，超過了領先的文本到影片系統，如Runway、Pika-1.0、Morph、Moon Valley和Stable Video Diffusion模型。報道指，這項功能肯定會讓創作者們產出內容變得方便許多，但也意味著使用者更難分辨接觸之資訊的真偽，已有人指出，這可能讓虛假訊息流傳更容易。