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中國
2024-01-17 15:17:00

有片未必有真相？　抖音母公司將推文字轉影片AI功能

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有片未必有真相？抖音母公司將推文字轉影片AI功能。(資料圖片)

有片未必有真相？抖音母公司將推文字轉影片AI功能。(資料圖片)

中國短影音平台抖音(TikTok)母公司「字節跳動」(ByteDance)日前宣布，將研發利用生成式人工智能(AI)推出「文字轉影片」的功能，意味未來創作生成內容會變得更容易，也表示將虛假訊息「弄假成真」也會更容易。

科技新聞網站Metaverse Post報道，字節跳動9日在論文網站「arXiv」發布「MagicVideo-V2：多階高美學影片生成」(MagicVideo-V2: Multi-Stage High-Aesthetic Video Generation)一文，透露抖音正在研發將文本轉而產出高品質的影片，也就是使用者只要寫下一段足夠詳細描述人事時地物的文字，AI就能自動將其轉換成影像畫面，呈現出來，連想要甚麼風格，都能夠使用文字下指令。

Metaverse Post報道。 文字轉影片例子。(網上圖片)

報道：意味使用者難分資訊真偽

報告指出，MagicVideo-V2將文字整合為視訊，並指能夠產生具有極高保真度和流暢度的美觀高解析度影片。透過大規模用戶評估，它在性能上表現優越，超過了領先的文本到影片系統，如RunwayPika-1.0MorphMoon ValleyStable Video Diffusion模型。報道指，這項功能肯定會讓創作者們產出內容變得方便許多，但也意味著使用者更難分辨接觸之資訊的真偽，已有人指出，這可能讓虛假訊息流傳更容易。

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