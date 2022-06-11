有片︱內地多名男子食肆外圍毆女子　唐山市公安稱已拘涉案9人

多人被指在內地一食肆外圍毆一名女子，唐山公安表示已拘捕涉案9人。(影片截圖)

周五(10日)在網上傳播兩段影片，指在內地一名女子因為拒絕男子的搭訕，被拉扯頭髮出食肆及遭到圍毆。河北唐山市公安表示，已將全部9名涉案人士拘捕。

根據網上的影片，事件發生在周五的凌晨，4名女子在一間燒烤店內用餐時，被1名用膳完畢準備與友人結帳的男子搭訕。女子對男子的滋擾行為表示拒絕，男子隨後就以一掌打向女子。女子之後回擊，男子隨後拉着女子出食肆，與同行的其他男子對進行毆打。

期間女子的兩名友人曾出外阻止，並遭到攻擊，當中一人頭部撞地。而男子的同行一名女子亦曾阻止，亦被男子攻擊。影片在網上廣為流傳。

唐山公安表示，兩名受傷女子正在醫院接受治療，傷勢穩定，無生命危險，另外兩名女子傷勢較輕，未住院治療。而涉案的9人，涉嫌尋釁滋事及暴力毆打他人，並在江蘇警方協助下將最後一名涉案人士拘捕，全部9人已經歸案。