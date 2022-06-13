有片｜再有唐山女疑遭毆打虐待　稱被酒吧老闆關狗籠拘禁16小時

片中的唐山女子稱遭酒吧老闆毆打，被關狗籠拘禁16小時。(網上截圖)

獲評內地「文明城市」的河北唐山繼燒烤店毆打女性事件後，再次傳出暴力事件。一名在酒吧駐唱女子近日拍片在網上實名舉報，聲稱作為店内員工的她遭老闆和一班工作人員非法拘禁16小時，期間被迫和其他受害人下跪、毆打辱罵和關狗籠，女子成功逃離後報警，但警方未有妥善處理，更有派出所人員要求女子刪除網上舉報的片段，事件引起內地網民關注，當地警方昨日(12日)表示就事件拘捕4名疑犯。

影片中，一名戴白色口罩、聲稱是酒吧女歌手的長髮女子表示，要實名舉報唐山市路北區黑社會團夥，聲稱在早前她和朋友被騙到某酒吧，遭受黑幫成員老闆朱男、店長楊男一行人非法拘禁，拘禁期間酒吧的監控設備被切斷，她和其朋友的私人物品、手機和身份證等遭到扣押，還被迫下跪、辱罵毆打、白紙畫押等，隨後轉移地點，被關黑屋和關狗籠等非法拘禁長達16個小時。

派出所疑要求刪片：查起來這事太複雜

影片後段女子還出示自己被施暴期間的錄音檔，當中可聽見不明男子說道「年輕不是錯誤，知道嗎？你得懂事」，語畢還有重重的毆打聲音。舉報影片曝光後隨便引來網民熱議。據悉該名舉報女子接到自稱是唐山市路北區豐道派出所人員電話，要求她將網上的實名舉報影片刪除，該名人員稱「算我求你好了，你把影片趕緊刪除了，查起來這事太複雜，已經在解決這個事了，現在領導在看，市領導也在看」，令到事件再度引起內地網民關注。

當地公安局：已拘捕 4 名疑犯

唐山灤州市公安局昨日公布，就舉報事件已成立專案組處理，並拘捕涉案的朱某和楊某等4名疑犯，聲稱會嚴格依法辦案，維護法律尊嚴和群眾合法權益。