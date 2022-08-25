有片｜制止男童踢椅背不果 反遭家長狠補一腳 女子頭部受創疑腦震盪

戲院內最討厭行為之一是「踢椅背」，上海一名女子周一在戲院看電影時，就被後排一名男童踢椅背踢了20分鐘，多次制止無果。更令人憤怒的是，坐在一旁的男童父親非但沒有制止或道歉，還為兒子「出頭」，狠狠踢向女子椅背，椅背隨即猛撞女子後腦，導致女子頭部受傷，一度昏迷，疑為腦震盪。男童父親更威脅女子「信不信我一巴掌打死你」，還在警察面前揚言只會付200元(人民幣，下同)賠償了事。事件曝光後，大量網民支持女子維權，強調不能輕輕放過「熊孩子」和「暴力家長」，又批評「不會教就別生」。警方表示已經調查，將會就事件作出通報。

男童踢椅背長達20分鐘 女事主多次制止無果 微博網名為「旺得福鵝」的女事主周四下午發文，指周一下午獨自去戲院看電影，期間後排一名男童不斷踢其椅背，持續了20分鐘，「我轉頭制止幾次無果。在最後一次制止的時候，小男孩父親突然用力踹了我的椅子，椅背狠狠磕在我的後腦殼上」。 從現場閉路電視片段可見，事發前女事主上半身離開椅背向前傾，右手撐在椅子扶手托著頭，坐在男童左邊的男童父親突然朝女事主椅背奮力一踢，椅背隨即撞向女事主後腦，然後不斷前後搖晃。



男童父母辱罵威脅女事主：信不信我一巴打死你 女事主表示，當時被撞到眼冒金星，「真的非常疼！非常非常疼」，於是馬上跳起來轉身與對方理論，但對方完全不在乎。女事主唯有暫時忍耐，換位看完電影，然後在影院門外等對方一家四口出來，希望對方道歉。不過，女事主等來的只有男童父母的辱罵，男童父親甚至衝到女事主面前叫囂「信不信我一巴掌打死你」。幸戲院工作人員阻攔，加上男童母親加以制止，男童父親才未有得逞。



女事主驗傷證「頭部外傷，腦震盪可能」 男童一家四口離開後，女事主報警，然後驗傷，診斷結果為「頭部損傷」。然而，女事主當晚回家後越來越不適，「出現了暫時性昏迷」，而且「半夜嘔吐多次，眼酸，一直難以入眠，甚至還做了噩夢被嚇醒」；周三再去醫院檢測，證實「頭部外傷，軟組織挫傷，腦震盪可能」。 男童父親揚言只會賠償200元 女事主再去派出所處理此事時，警方稱事件「不嚴重，最好和解」，男童父親則揚言「我只出200」，並反問「我打你哪裡了？」女事主大為憤怒，拒絕和解，並將事件公開。