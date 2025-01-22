未來3日或有5級餘震 嘉義6.4級地震27傷

台灣嘉義周二凌晨發生黎克特制6.4級地震，震源深度9.7公里，屬淺層地震。震央位於嘉義縣大埔鄉，全台灣都有震感，台南有民房倒塌，高雄亦強烈震動。截至本港時間昨晚有最少27人受傷。區內之後餘震不斷，多數集中在台南。當地氣象部門指未來3天嘉義台南仍可能有5級以上餘震。本港天文台接獲過百名市民報告，指感到數秒輕微震動。

嘉義縣大埔鄉在凌晨0時17分發生6.4級地震，震感明顯，搖晃長達十多秒，嘉義縣部分地區震級達6級，台南市部分地區震級為5級、高雄部分地區5級、台中部分地區亦達4級。嘉義縣及台南市之後發生多次地震，其中一次達5.2級。台南市有最少14人受傷，其次是高雄市的5人及雲林縣的4人。