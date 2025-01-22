未來3日或有5級餘震 嘉義6.4級地震27傷

台灣嘉義周二凌晨發生黎克特制6.4級地震，震源深度9.7公里，屬淺層地震。震央位於嘉義縣大埔鄉，全台灣都有震感，台南有民房倒塌，高雄亦強烈震動。截至本港時間昨晚有最少27人受傷。區內之後餘震不斷，多數集中在台南。當地氣象部門指未來3天嘉義台南仍可能有5級以上餘震。本港天文台接獲過百名市民報告，指感到數秒輕微震動。
嘉義縣大埔鄉在凌晨0時17分發生6.4級地震，震感明顯，搖晃長達十多秒，嘉義縣部分地區震級達6級，台南市部分地區震級為5級、高雄部分地區5級、台中部分地區亦達4級。嘉義縣及台南市之後發生多次地震，其中一次達5.2級。台南市有最少14人受傷，其次是高雄市的5人及雲林縣的4人。
台南市楠西區有十多間民房倒塌，消防救出15名被困民眾，3人須送院；台南市玉井區仁愛街一棟6層大樓受損成危樓，30名住客須撤離。台南楠西區以及嘉義縣大埔鄉昨停工停課，以利民眾重建家園。高雄承億酒店24樓的無邊際泳池在地震期間劇烈晃動，被指似「空中海嘯」般駭人。
阿里山監視器疑拍到「地震光」
阿里山風景區管理處監視器拍到地震時嘉義各地曾冒出多次白光(小圖)，接著發生大規模停電；也有人發現高雄曾有異常光柱射向天空，民眾紛討論是否「地震光」。但當地地震測報中心人員認為白光出現的地點距震央有一定距離，兩者未必有直接關連；另有專家估計是地震造成變電器短路產生的強光。
本港天文台：逾百市民感輕微震動
本港天文台接獲逾百名市民報告，稱感到輕微震動，維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。