未成年人組隊「網課爆破」疑激死女老師　家屬籲檢方維護公平正義

中國一名女老師遭遇「網課爆破」後猝死家中，警方鎖定的11名嫌疑人中有9名為未成年人，檢方表示對未成年這類行為如何量刑存在爭議，但「不會不了了之」。
遠距教學時多次遭遇陌生人「入侵」課堂
據中國媒體《南方週末》6日報導，劉媛媛（化名）的母親劉韓博，生前為河南新鄭三中歷史老師。2022年新冠疫情防控期間，她在遠距教學時多次遭遇陌生人「入侵」課堂，受到大量污言穢語刺激，後被保安發現獨自死於家中。劉韓博之死，讓一種被稱為「網課爆破」的現象為大陸公眾所知。
4月21日，劉媛媛在社群媒體發文稱，警方在2023年5月就已調查完畢，但檢方遲遲未受理，家人至今也未等到網課爆破者的道歉。
據報導，根據最後一堂網課的直播錄影畫面顯示，先是幾名未明身分者闖入課堂，循環播放著吵雜的電音神曲，此後還在共享螢幕上連續打出大量含有性暗示詞彙的辱罵，導致劉韓博提前20分鐘結束了網課。
被發現時已無生命跡象
劉韓博的丈夫當時在外地工作，兩天裡一直沒打通妻子的電話。那是疫情封控期間，「如果爸爸回來的話需要隔離」，劉媛媛解釋，「他讓我們小區的保全趕緊去家裡看看。」
2022年10月31日早晨八點多，劉韓博被保全發現時已無生命跡象。
2024年4月25日，新鄭市警方專案組一位負責人在接受采訪時回應稱，警方在7個省份鎖定了11名嫌疑人，其中2名是18歲以上的成年人，1名為16至18歲之間的未成年人，其餘8人年齡在16歲以下。警方認為，這些嫌犯雖然只來過一次劉韓博的課堂，但他們曾多次入侵全國各地其他老師的網課，累計影響了超過5萬人。
檢方：未成年人「惡作劇」是否達到犯罪尺度有爭議
檢方認為，入侵網課屬於特定時期內的一種特定案例，未成年人的「惡作劇」行為是否已達到犯罪的尺度，仍有爭議。目前，檢察機關已正式受理該案，進入審查起訴階段，「這個案子不會不了了之的。」
3日晚，劉媛媛在微博上發文表示，「網課爆破」是新型犯罪，爆破團夥是新型犯罪團夥，她希望檢方能夠維護公平正義，「沒有先例的例子，更應該以好結果來做出榜樣。」
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