中國一名女老師遭遇「網課爆破」後猝死家中，警方鎖定的11名嫌疑人中有9名為未成年人，檢方表示對未成年這類行為如何量刑存在爭議，但「不會不了了之」。

遠距教學時多次遭遇陌生人「入侵」課堂 據中國媒體《南方週末》6日報導，劉媛媛（化名）的母親劉韓博，生前為河南新鄭三中歷史老師。2022年新冠疫情防控期間，她在遠距教學時多次遭遇陌生人「入侵」課堂，受到大量污言穢語刺激，後被保安發現獨自死於家中。劉韓博之死，讓一種被稱為「網課爆破」的現象為大陸公眾所知。 4月21日，劉媛媛在社群媒體發文稱，警方在2023年5月就已調查完畢，但檢方遲遲未受理，家人至今也未等到網課爆破者的道歉。 據報導，根據最後一堂網課的直播錄影畫面顯示，先是幾名未明身分者闖入課堂，循環播放著吵雜的電音神曲，此後還在共享螢幕上連續打出大量含有性暗示詞彙的辱罵，導致劉韓博提前20分鐘結束了網課。

未成年人組隊「網課爆破」疑激死女老師 家屬籲檢方維護公平正義