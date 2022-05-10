未能放鬆｜浙江現1傳27超級傳播 北京新增銀行群組21感染

內地新冠變種病毒Omicron本土疫情新增感染持續下降，前日有4,260宗，包括401宗確診及3,859宗無症狀感染，上海分別佔322及3,625宗，北京佔33及16宗；新增11宗死亡個案全來自上海。毗鄰上海的浙江嘉興嘉善縣本月1日爆疫，截至昨零時83人感染，其中1名感染者引致27人中招。北京順義區新增銀行群組，最少21人染疫。

嘉善縣今波疫情分兩大群組，分別是嘉善縣第四中學群組及惠民街道浙江佰潤科技有限公司群組。截至昨零時，中學群組累計19人感染；公司群組累計64人，年齡最小僅2個月大，當中有人「1傳27」，主要涉及工作場所、食肆及商務酒店。全縣9個鎮街前日展開大規模核酸檢測，其中惠民街道啟動防疫1級應急響應，全面停工停業停學、關閉公共場所，停止聚集活動。

北京順義區農村商業銀行數據中心則自前日早上6時起陸續發現有員工感染，截至昨午3時累計21人，包括17名員工及4名家屬。自上月22日起至昨午3時，北京累計777人感染，涉及15區。為盡快實現社會面清零，朝陽區、順義區及房山區全區，以及其他14區近7日內有陽性個案的鎮街，今起一連3日進行3輪核酸檢測；全市周四起延續「保持全市社會面從嚴從緊防控措施」，包括進入政府機構及其他社會機構、商業大廈、商場、超市、酒店、食肆等公共場所，須查驗48小時內核酸陰性證明；中小學及幼稚園暫停面授課堂；食肆暫停堂食等。

台新增確診回落或為「假日效應」

台灣方面，昨新增40,263宗確診、12死，確診數字連續2天回落，中央流行疫情指揮中心認為是「假日效應」，又估計今波疫情高峰為本月20日至下月10日之間，新增個案或在7月逐漸回落，屆時很大機會可以放寬口罩令和邊境管制。