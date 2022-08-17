李克強現身深圳 要求廣東等6個經濟大省「勇挑大樑穩經濟」

國務院總理李克強昨現身深圳，主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，要求廣東、江蘇、浙江、山東、河南及四川這6個經濟大省「勇挑大樑，發揮穩經濟關鍵支撐作用」，並對6省的產業鏈、財政、就業、消費等方面提出多項要求。網上還流傳李克強在一家企業門外與民眾近距離互動的片段，現場大部分人都無戴口罩，包括李克強。 李克強：當前正處於經濟回穩「最吃勁的節點」 李克強在座談會上表示，內地近兩個月經濟企穩回升，但仍有小幅波動，「勢要起而不可落」，當前正處於經濟回穩「最吃勁的節點」，必須以時不我待的緊迫感，鞏固經濟恢復發展基礎，落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，發揮中央和地方「兩個積極性」，深入實施穩經濟一攬子政策，針對新情況合理加大宏觀政策力度，推進改革開放，著力穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間，扎實保障基本民生。

李克強：6個經濟大省是國家經濟發展的「頂樑柱」 李克強指出，6個經濟大省經濟總量佔全國的45%，是國家經濟發展的「頂樑柱」，要落實好穩經濟一攬子政策，挖掘自身政策潛力，保市場主體激發活力，保障物流主幹道、微循環暢通，穩定產業鏈供應鏈。 李克強：沿海4個經濟大省要完成財政上繳任務 李克強又指，「穩經濟也是穩財源」，6個經濟大省之中的4個沿海省(廣東、江蘇、浙江、山東)，在地方對中央財政淨上繳中貢獻超過六成，要求4省「要完成財政上繳任務」。他指出，中央對地方轉移支付已基本下達，要求「各省要堅持政府過緊日子，盤活財政存量資金，保持財政收支平衡，加大財力下沉」，保障基層「三保」(保民生、保工資、保運轉)，尤其是「保基本民生支出、保基層工資發放」。創造力。