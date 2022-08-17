李克強現身深圳 要求廣東等6個經濟大省「勇挑大樑穩經濟」

國務院總理李克強昨現身深圳，主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，要求廣東、江蘇、浙江、山東、河南及四川這6個經濟大省「勇挑大樑，發揮穩經濟關鍵支撐作用」，並對6省的產業鏈、財政、就業、消費等方面提出多項要求。網上還流傳李克強在一家企業門外與民眾近距離互動的片段，現場大部分人都無戴口罩，包括李克強。
李克強：當前正處於經濟回穩「最吃勁的節點」
李克強在座談會上表示，內地近兩個月經濟企穩回升，但仍有小幅波動，「勢要起而不可落」，當前正處於經濟回穩「最吃勁的節點」，必須以時不我待的緊迫感，鞏固經濟恢復發展基礎，落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，發揮中央和地方「兩個積極性」，深入實施穩經濟一攬子政策，針對新情況合理加大宏觀政策力度，推進改革開放，著力穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間，扎實保障基本民生。
李克強：6個經濟大省是國家經濟發展的「頂樑柱」
李克強指出，6個經濟大省經濟總量佔全國的45%，是國家經濟發展的「頂樑柱」，要落實好穩經濟一攬子政策，挖掘自身政策潛力，保市場主體激發活力，保障物流主幹道、微循環暢通，穩定產業鏈供應鏈。
李克強：沿海4個經濟大省要完成財政上繳任務
李克強又指，「穩經濟也是穩財源」，6個經濟大省之中的4個沿海省(廣東、江蘇、浙江、山東)，在地方對中央財政淨上繳中貢獻超過六成，要求4省「要完成財政上繳任務」。他指出，中央對地方轉移支付已基本下達，要求「各省要堅持政府過緊日子，盤活財政存量資金，保持財政收支平衡，加大財力下沉」，保障基層「三保」(保民生、保工資、保運轉)，尤其是「保基本民生支出、保基層工資發放」。創造力。
李克強：6個經濟大省要助企紓困努力穩定就業
李克強同時表示，「市場主體穩，經濟和就業才能穩」，6個經濟大省的市場主體數量佔全國超過四成，貢獻逾40%的就業，要求結合實際，增加「助企紓困」力度，幫助他們恢復活力，在吸納就業上繼續做好「主角」，努力穩定本地及外來務工人員就業。
李克強：6個經濟大省要多想辦法促消費
李克強還指出，「需求不振」是經濟運行的突出矛盾。經濟大省人口多，「要多想辦法促消費」，擴大汽車等大宗消費，支持住房剛性及改善性需求。
李克強：依法盤活債務限額空間
此外，當前地方專項債餘額尚未達到債務限額，要依法盤活債務限額空間，並用好已發行的地方專項債及政策性開發性金融工具，符合條件項目越多的地方，得到的資金要越多；各地亦要加快成熟項目建設，在第三季形成更多實物工作量，帶動有效投資和相應消費。
李克強：推進更高水平對外開放 穩外貿穩外資
李克強並提到，6個經濟大省進出口及利用外資都接近全國的六成，要推進更高水平對外開放，穩外貿、穩外資，實現互利共贏，亦要繼續在改革上勇於探索，深化「放管服」(簡政放權，降低准入門檻；創新監管，促進公平競爭；高效服務，營造便利環境)改革，更大激發市場活力和社會