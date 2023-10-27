李克強病逝｜作風親民屢赴災區視察 自掏腰包帶動消費

2020年李克強到訪重慶了解災後重建，期間到市區知名景點磁器口，自掏腰包向店家買了三袋麻花，用實際行動支持當地商戶。(資料圖片)

在2013年雅安7級地震發生5小時後，李克強從北京飛赴災區視察，在蘆山縣臨時搭建的帳篷主持召開救災會議，強調一定要抓住72小時的黃金時間救人，期間在帳篷過夜。他安慰民眾稱「你們放心，我們不光要救災，還會幫助大家重建家園，以後的日子會更好。」

山路濕滑跌倒 泥水洗手拒 接紙巾

在2014年雲南魯甸6.5級地震發生後，李克強連夜趕往震區，因道路中斷需中途下車步行5公里才到達受災最嚴重的龍頭山鎮。途中他因山路濕滑跌倒，但他沒有接過紙巾，只用泥水洗了手便繼續趕路。

視察鄭州地鐵水浸現場 要求強化預警

此外，2021年河南發生嚴重洪災，鄭州地鐵發生水浸事故，造成至少14死，李克強到鄭州地鐵5號現場視察，要求官員痛定思痛、汲取教訓強化預警和應急疏散機制，

李克強也多次在考察途中自掏腰包購物，2015年2月他到貴州侗寨探望貧困戶，在市集自掏腰包買了腌魚、糍粑、米酒、侗果等，作為送給村民的禮物。2020年8月長江水災，李克強到訪重慶了解災後重建，期間到市區知名景點磁器口，自掏腰包向店家買了三袋麻花，用實際行動支持當地商戶、帶動消費。