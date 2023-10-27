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2023-10-27 16:00:32

李克強病逝｜作風親民屢赴災區視察 自掏腰包帶動消費

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2020年李克強到訪重慶了解災後重建，期間到市區知名景點磁器口，自掏腰包向店家買了三袋麻花，用實際行動支持當地商戶。(資料圖片)

2020年李克強到訪重慶了解災後重建，期間到市區知名景點磁器口，自掏腰包向店家買了三袋麻花，用實際行動支持當地商戶。(資料圖片)

國務院前總理李克強昨日（26日）突發心臟病，經全力搶救無效，於今日（27日）010分在上海逝世，享年68歲。李克強作風以務實親民見稱，出任總理期間，國內多次發生各種自然災害，他曾多次親自赴災區視察，更自掏腰包在災區購物，帶動當地消費。

2013年雅安7級地震發生5小時後，李克強從北京飛赴災區視察，在蘆山縣臨時搭建的帳篷主持召開救災會議，強調一定要抓住72小時的黃金時間救人，期間在帳篷過夜。他安慰民眾稱「你們放心，我們不光要救災，還會幫助大家重建家園，以後的日子會更好。」

在2013年雅安7級地震發生5小時後，李克強從北京飛赴災區視察，在蘆山縣臨時搭建的帳篷主持召開救災會議，強調一定要抓住72小時的黃金時間救人，期間在帳篷過夜。(資料圖片) 在2013年雅安7級地震發生5小時後，李克強從北京飛赴災區視察，在蘆山縣臨時搭建的帳篷主持召開救災會議，強調一定要抓住72小時的黃金時間救人，期間在帳篷過夜。(資料圖片) 2015年2月李克強到貴州侗寨探望貧困戶自掏腰包買了腌魚、糍粑、米酒、侗果等送給村民。(資料圖片) 李克強2020年前往重慶勘查洪水災情。(資料圖片) 2020年李克強到訪重慶了解災後重建，期間到市區知名景點磁器口，自掏腰包向店家買了三袋麻花，用實際行動支持當地商戶。(資料圖片) 2021年鄭州地鐵發生水浸事故，李克強赴現場視察。(資料圖片)

山路濕滑跌倒  泥水洗手拒接紙巾

2014年雲南魯甸6.5級地震發生後，李克強連夜趕往震區，因道路中斷需中途下車步行5公里才到達受災最嚴重的龍頭山鎮。途中他因山路濕滑跌倒，但他沒有接過紙巾，只用泥水洗了手便繼續趕路。

視察鄭州地鐵水浸現場  要求強化預警

此外，2021年河南發生嚴重洪災，鄭州地鐵發生水浸事故，造成至少14死，李克強到鄭州地鐵5號現場視察，要求官員痛定思痛、汲取教訓強化預警和應急疏散機制，

李克強也多次在考察途中自掏腰包購物，20152月他到貴州侗寨探望貧困戶，在市集自掏腰包買了腌魚、糍粑、米酒、侗果等，作為送給村民的禮物。20208月長江水災，李克強到訪重慶了解災後重建，期間到市區知名景點磁器口，自掏腰包向店家買了三袋麻花，用實際行動支持當地商戶、帶動消費。

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