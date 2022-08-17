李克強要求廣東等4省「完成財政上繳任務」 內媒：需巨額助企紓困保民生

國務院總理李克強昨要求廣東、江蘇、浙江、山東、河南及四川這6個經濟大省，「勇挑大樑，發揮穩經濟關鍵支撐作用」，當中提到要「穩財源」，要求當中4個沿海大省，即廣東、江蘇、浙江及山東，「要完成財政上繳任務」。

疫情退稅減稅等影響全國財政收入罕見下滑

內地「第一財經」指出，受新冠疫情、大規模退稅減稅、土地市場低迷等影響，包括中央財政在內的全國財政收入罕見下滑，地方上除了山西等幾個資源型省份收入大幅增長外，大多數省份收入都下滑，其中受疫情等衝擊較大的東部發達省市，收入明顯受到衝擊。

內媒：中央財政補助有財力缺口地方 需 財政大省貢獻

報道指，為了助企業紓困及保民生，中央財政今年動用了萬億級「家底」來增加對地方轉移支付(註：中央對有財力缺口的地方政府給予補助)規模，但要完成這筆巨額轉移支付規模，「離不開財政大省對中央財力淨貢獻」。

中央財政對欠發達地方 轉移支付 均衡地區間財力差異

報道介紹，當前中國財政體制下，中央與地方採取分稅制，來劃分各級政府收入。經濟大省財政收入規模高，中央財政相應從中獲得的收入也更高，初次分配中，中央財政獲得全國近半財政收入(即一般公共預算收入)。然而，為了均衡區域發展，推動基本公共服務均等化，中央財政收入最終大部分通過轉移支付形式，再分配給各省，主要是欠發達的中西部、東北地區，而這能有效均衡地區間財力差異，有利區域協同發展。

今年中央對地方轉移支付9.8萬億人民幣 歷年最大筆

根據財政部數據，今年上半年全國一般公共預算收入約10.5萬億元(人民幣，下同)，按自然口徑計算下降10.2%，扣除增值稅留抵退稅因素後增長3.3%，其中，中央一般公共預算收入約4.8萬億元，扣除留抵退稅因素後增長1.7%，按自然口徑計算下降12.7%。

數據又顯示，今年中央對地方轉移支付預計近9.8萬億元，規模歷年最大，金額比上年增加約1.5萬億元，增長18%，增幅近年最高。

學者：經濟大省對支撐國家財力十分重要

報道引述中國政法大學施正文教授指出，受疫情等影響，今年經濟財政形勢比較嚴峻，經濟大省多措並舉完成對中央財政淨上繳任務，對於支撐國家財力及中央財政對中西部地區轉移支付十分重要，支持欠發達地區「保基本民生、保工資、保運轉」，更能體現經濟大省擔當。他又認為，東部經濟大省經濟韌性更強，抗風險能力更大，「家底」更厚，迴旋餘地更大，所以需由經濟大省「勇挑大樑，努力完成任務，保障全國財力穩定」。

目前官方尚未披露財政淨上繳中央的省份需要完成上繳任務的具體金額。施正文估計，可能在各地去年淨上繳金額基礎上，保持一定增長。

