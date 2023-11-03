李克強遺體北京火化 習近平率政治局常委送別

上周因突發心臟病逝世的中國前總理李克強，遺體昨在北京八寶山革命公墓火化。國家主席習近平與夫人彭麗媛，以及其餘6名中央政治局常委出席遺體告別式，他們緩步到李克強的遺體前肅立默哀，向遺體三鞠躬，又與李克強的親屬握手，表示慰問。前國家主席胡錦濤亦送上花圈哀悼。天安門和全國機關昨下半旗致哀，特區政府總部、禮賓府、口岸管制、檢查站、香港國際機場，以及中央駐港機構，包括外交部駐港特派員公署，亦下半旗哀悼李克強。

新華社昨以「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」形容李克強。報道指李克強因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。八寶山革命公墓禮堂正廳上方昨懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念李克強同志」，橫幅下方是李克強的遺像，他的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。習近平和夫人彭麗媛上午9時許，與其他政治局常委李強(總理)、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，以及國家副主席韓正等，在哀樂聲中緩步到李克強遺體前肅立默哀，向遺體三鞠躬，並與親屬一一握手，表示慰問。報道又指，李克強搶救期間和逝世後，習近平和其餘6名政治局常委，以及韓正和胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式對李克強逝世表示沉痛哀悼，並向家屬表示深切慰問。