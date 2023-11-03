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中國
2023-11-03 04:31:58
日報

李克強遺體北京火化 習近平率政治局常委送別

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李克強

電視播放李克強的告別式。(路透社、美聯社)

上周因突發心臟病逝世的中國前總理李克強，遺體昨在北京八寶山革命公墓火化。國家主席習近平與夫人彭麗媛，以及其餘6名中央政治局常委出席遺體告別式，他們緩步到李克強的遺體前肅立默哀，向遺體三鞠躬，又與李克強的親屬握手，表示慰問。前國家主席胡錦濤亦送上花圈哀悼。天安門和全國機關昨下半旗致哀，特區政府總部、禮賓府、口岸管制、檢查站、香港國際機場，以及中央駐港機構，包括外交部駐港特派員公署，亦下半旗哀悼李克強。

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習近平 李克強遺孀 程虹

國家主席習近平慰問李克強遺孀程虹。(新華社)

李克強 習近平 彭麗媛

李克強遺體覆蓋中國共產黨黨旗，習近平與夫人彭麗媛瞻仰遺容。(路透社)

新華社昨以「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」形容李克強。報道指李克強因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。八寶山革命公墓禮堂正廳上方昨懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念李克強同志」，橫幅下方是李克強的遺像，他的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。習近平和夫人彭麗媛上午9時許，與其他政治局常委李強(總理)、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，以及國家副主席韓正等，在哀樂聲中緩步到李克強遺體前肅立默哀，向遺體三鞠躬，並與親屬一一握手，表示慰問。報道又指，李克強搶救期間和逝世後，習近平和其餘6名政治局常委，以及韓正和胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式對李克強逝世表示沉痛哀悼，並向家屬表示深切慰問。

李克強病逝

靈柩送往八寶山，民眾沿途送別。(美聯社)

李克強病逝 天安門

天安門下半旗致哀。(新華社)

李克強病逝 安徽合肥市 李克強故居

李克強在安徽合肥市的故居，擺滿民眾獻花。(美聯社)

李克強病逝 政府總部

香港特區政府總部昨下半旗哀悼。(李睿哲攝)

新華社刊李克強生平  稱平易近人

新華社在李克強的生平中提到李克強作風深入扎實，積極倡導講實話、辦實事的工作作風，帶頭反對形式主義、官僚主義。他提出，做好經濟社會發展工作，沒有捷徑，實幹為要。要幹字當頭，真抓實幹、埋頭苦幹、結合實際創造性地幹。文中又形容他謙虛謹慎，平易近人和清正廉潔。在2023年3月從總理崗位退下來後，他堅決擁護和支持以習近平為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

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