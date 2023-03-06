李家超對中央支持香港發展感鼓舞 李克強稱對港澳有效實施全面管治

李克強在政府工作報告中談及有關港澳部分時，形容取得新進展，並提到依照憲法和基本法，有效對特別行政區實施全面管治權，重申要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、堅持依法治港治澳，維護《憲法》和《基本法》確定的憲制秩序等方針，支持港澳發展經濟、改善民生，保持港澳長期繁榮穩定。

習近平離場時指向李家超

行政長官李家超及澳門行政長官賀一誠均有列席會議，今次更是李家超首次列席人大會議開幕式，與賀一誠一同坐在主席台上。會議結束，國家主席習近平離場時，先與李克強握手，其後經過李家超座位前，特意停下來，指向李家超(圖1)，李家超作揖還禮(圖2及3)。

李家超之後在社交網站表示，很榮幸列席會議，又感謝中央對香港特區的全力支持，尤其是支持香港發展經濟、改善民生，保持香港長期繁榮穩定。李家超強調，特區政府會全面準確、堅定不移貫徹 一國兩制、港人治港、高度自治的方針，堅持依法治港，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則。

李家超昨午參觀中國共產黨歷史展覽館，今午回港，之後再赴京出席下周一人大閉幕會。

全國政協常委唐英年認為，香港在全面管治上已達到「階段性勝利」，並指李克強重申中央政府貫徹一國兩制，表明支持香港發展經濟，形容是對特區發展的強心針。