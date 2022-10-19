李寧就新品設計引起疑慮致歉 稱靈感來自飛行員裝備

國產運動品牌李寧(2331)冬季新服裝產品近日被指似「日本(侵華時期)軍服」，遭輿論炮轟「辱華」、「挑戰底線」等。李寧今日在微博發表聲明，就相關產品設計及造型為公眾帶來困惑和疑慮，「表示誠摯的歉意」，指涉事產品是「逐夢行」時裝表演產品，以「飛行」為主題，從飛行員裝備中汲取靈感，當中被討論得最多的飛行帽設計，源於中國古代頭盔、戶外防護帽及棉帽。

微博網民都對李寧的解釋感到滿意，稱「有誤會就及時說，還是願意相信李寧」、「我覺得大家也沒必要上綱上線了，這麼大的企業，這麼多人看著確實也沒必要玩騷操作」，又指「比較好奇，9月的秀，怎麼這兩天才爆出來？沒有幕後推手應該很難做到這一點吧」、「九月的秀了，這麼多顏色，挑綠的出來說事」。

還有網民展示主旋律電影《長津湖》的劇照，可見中國軍隊的帽子與李寧今次被「狙擊」的帽子相當相似，直言「我覺得大家第一時間把飛行帽護耳帽歸給日本人也挺可怕的，直接被惡意帶了一波節奏」。

李寧今次產品其實與中國幾十年前北方「冬季時尚」標準配搭「雷鋒帽、軍大衣」甚為相似，而這種裝束到如今仍是「東北大爺」的「標誌」，也有一些年輕人會在冬季戴雷鋒帽、穿軍大衣作為「復古時尚」。