李強北京出席「1+10」對話會　推動構建更有效全球治理體系

國務院總理李強在北京與10個國際經濟組織的負責人舉行「1+10」對話會，主題為「共商全球治理，共謀全球發展」。李強發言時說，與會的各國際組織都是全球治理特別是全球經濟治理的重要力量，通過這次對話會，進一步凝聚廣泛共識，推動各方協調採取有力行動，構建更公正合理有效的全球治理體系，促進共同發展。 李強表示，這一年來，國際形勢發生了複雜深刻的變化，單邊主義、保護主義上升，地緣政治動盪，加劇全球治理效能不足等問題更加突出。今年9月，國家主席習近平提出全球治理倡議，為國際社會合力應對世界變局，破解緊迫難題提供了中國智慧和中國方案。

今年逆風中艱難前行 李強指出，回顧2025年，世界經濟波動曲折，在逆風中艱難前行，在討論經濟問題時有3個熱門詞語是避不開，第一是「關稅」。他指出，從今年初起，關稅大棒在世界揮舞，各種經貿限制措施不斷增多，嚴重衝擊世界經濟，隨著勢態發展，關稅的損人損己後果日益顯現，各方維護自由貿易的呼聲也越來越強烈。 李強說，第二個熱門詞語是「綠色」。今年是《巴黎協定》達成10周年，許多國家提交新一輪國家自主貢獻目標，聯合國氣候變化大會取得積極成果，全球經濟綠色轉型加快推進，綠色技術和綠色產業的國際協助力度在加大，各方攜手應對共同挑戰的意識越來越強烈。 李強又說，第三個熱門詞語是「人工智能」。伴隨今年初DeepSeek等大模型橫空出世，人工智能的技術和應用加速發展，推動傳統產業轉型升級，智能機器人、智能穿戴設備等新興產業持續壯大。

他表示，全球科技產業投資在整體投資下降，這樣的背景下是逆勢增長，在中國表現得尤為突出，各方推進協同創新的意願也越來越強烈，無論是自由貿易還是協同創新，都不是打獨鬥就可以實現，需要大家敞開胸懷及攜手堅定開放合作，改革完善全球經濟治理開放合作就是一個關鍵的路口及切入口，這也是落實全球治理倡議的重要路徑。 出席「1+10」對話會的包括新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安杰、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世貿總幹事伊維拉等國際經濟組織負責人。 原文刊登於 香港電台