李強夏季達沃斯論壇發表講話　稱中方堅決反對經貿問題政治化

夏季達沃斯論壇今日（27日）上午在天津開幕，國務院總理李強發表開幕講話，表示世界正處在一個歷史演變的十字路口，如缺乏有效溝通交流，容易產生偏見；他批評西方炒作的降依賴、去風險都是偽命題，中方願與全球企業家共同支持自由貿易，表示中方堅決反對經貿問題政治化。
李強：中方堅決反對經貿問題政治化
李強講話指，當今時代不是單打獨鬥的時代，而是需要相互合作，他認為既要消除有形的阻隔，更要消除人造的無形的阻隔，形容有人在炒作所謂「降依賴、去風險」，一定程度上看這兩句話就是偽命題，指出若在某個產業鏈上有風險，也不能由政府或某一個組織說了算，而企業是最有發言權，政府不應越俎代庖。
同時，他又指中方堅決反對將經貿問題政治化，提出要共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定暢通。他認為開放共享中一定有競爭，這需要正確對待競合關係、妥善處理利益糾紛。經歷過衝突和動盪帶來的不安，應當更加珍視和平和穩定，和平穩定是發展和其他一切的根本前提。
李強料中國有望實現5%經濟增長目標
此外，李強又提及中國經濟現狀，指在未來更長時間，中國將繼續為世界經濟復甦和增長提供強大動能，並將在擴大內需潛力、激活市場活力等方面推出更多更務實更有效的舉措，有望實現年初確定的5%附近的經濟增長目標。
夏季達沃斯論壇為世界經濟論壇第十四屆新領軍者年會，是疫情後首次於線下舉辦，6月27日至29日在天津舉行。是次論壇主題為「企業家精神：世界經濟驅動力」。參會嘉賓包括部分國家和地區政要、前政要、國際組織負責人以及國內外工商界、媒體界人士、專家學者等，數量超過1,500人，來自全球90個國家和地區。