李強夏季達沃斯論壇發表講話　稱中方堅決反對經貿問題政治化

夏季達沃斯論壇今日（27日）上午在天津開幕，國務院總理李強發表開幕講話，表示世界正處在一個歷史演變的十字路口，如缺乏有效溝通交流，容易產生偏見；他批評西方炒作的降依賴、去風險都是偽命題，中方願與全球企業家共同支持自由貿易，表示中方堅決反對經貿問題政治化。

李強：中方堅決反對經貿問題政治化

李強講話指，當今時代不是單打獨鬥的時代，而是需要相互合作，他認為既要消除有形的阻隔，更要消除人造的無形的阻隔，形容有人在炒作所謂「降依賴、去風險」，一定程度上看這兩句話就是偽命題，指出若在某個產業鏈上有風險，也不能由政府或某一個組織說了算，而企業是最有發言權，政府不應越俎代庖。

同時，他又指中方堅決反對將經貿問題政治化，提出要共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定暢通。他認為開放共享中一定有競爭，這需要正確對待競合關係、妥善處理利益糾紛。經歷過衝突和動盪帶來的不安，應當更加珍視和平和穩定，和平穩定是發展和其他一切的根本前提。