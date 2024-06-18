李強晤阿爾巴尼斯 中方宣布澳洲納入免簽國家

總理李強訪問澳洲，昨日到訪坎培拉國會與澳洲總理阿爾巴尼斯會晤。中方稱，兩國領導人重申對全面戰略夥伴關係的支持，以及成熟、穩定、建設性的雙邊關係的重要性。阿爾巴尼斯則在會後形容與李強的會晤「坦誠、深入和具成果」，雙方達成了許多共識。中國亦宣布將澳洲納入單方面免簽國家範圍，外媒稱這一跡象表明兩國雙邊關係正在改善。

中澳關係因國防和貿易問題陷入谷底，李強此行標誌雙方關係變穩定。李強表示，將對澳洲實施單方面免簽政策，即澳洲公民可以免簽證入境中國15天，不過進一步的具體實施方式尚未宣布。