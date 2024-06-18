李強晤阿爾巴尼斯 中方宣布澳洲納入免簽國家

總理李強訪問澳洲，昨日到訪坎培拉國會與澳洲總理阿爾巴尼斯會晤。中方稱，兩國領導人重申對全面戰略夥伴關係的支持，以及成熟、穩定、建設性的雙邊關係的重要性。阿爾巴尼斯則在會後形容與李強的會晤「坦誠、深入和具成果」，雙方達成了許多共識。中國亦宣布將澳洲納入單方面免簽國家範圍，外媒稱這一跡象表明兩國雙邊關係正在改善。
中澳關係因國防和貿易問題陷入谷底，李強此行標誌雙方關係變穩定。李強表示，將對澳洲實施單方面免簽政策，即澳洲公民可以免簽證入境中國15天，不過進一步的具體實施方式尚未宣布。
阿爾巴尼斯表示，雙方談到了改善軍事溝通以避免事故發生，他也提出太平洋軍事安全問題。根據新華社公布的雙方聯合聲明，兩國一致同意繼續發展雙邊關係，維護各自國家利益，明智管控分歧。中澳雙方亦確認計劃於2024年重啟中澳戰略經濟對話。兩國領導人亦同意2025年舉行下一輪中澳總理年度會晤。中方邀請澳洲領導人在雙方方便時訪華，澳方對此表示歡迎。
中方：雙方同意明智管控分歧
中澳又同意增進人文交流，包括歡迎兩國直航航班數量增加，帶動更多學生、遊客、商務人士互訪；歡迎便利人員往來措施的實施，包括向商務、旅遊、探親人員互惠簽發3至5年多次入境簽證；歡迎雙方開展大熊貓保護合作。與阿爾巴尼斯會面前，李強已宣布，將租借新一對較年輕的大熊貓給澳洲，以接替居於澳洲已15年、年底返回中國的大熊貓「網網」和「福妮」。