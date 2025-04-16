李成鋼接任國際貿易談判代表 中美關稅戰華突換人惹外媒關注

中美關稅戰升級之際，人力資源社會保障部周三公布任命李成鋼為商務部國際貿易談判代表(正部長級)兼副部長，以接替被免去該職務、自2022年起便擔任首席貿易談判代表的王受文。在此敏感時刻貿易談判代表換人，引起外媒關注。路透社形容調動突然，又引述北京外貿圈子消息稱，曾參與2020年中美貿易協議談判的王受文被視為態度強硬的談判者，之前在會談中曾與美國官員爭辯。有分析認為，在中美緊張貿易關係持續升級下，或須新人事打破僵局，最終促成談判。