李成鋼接任國際貿易談判代表 中美關稅戰華突換人惹外媒關注

中美關稅戰升級之際，人力資源社會保障部周三公布任命李成鋼為商務部國際貿易談判代表(正部長級)兼副部長，以接替被免去該職務、自2022年起便擔任首席貿易談判代表的王受文。在此敏感時刻貿易談判代表換人，引起外媒關注。路透社形容調動突然，又引述北京外貿圈子消息稱，曾參與2020年中美貿易協議談判的王受文被視為態度強硬的談判者，之前在會談中曾與美國官員爭辯。有分析認為，在中美緊張貿易關係持續升級下，或須新人事打破僵局，最終促成談判。
58歲的李成鋼畢業於北京大學法律系法學專業本科，為德國漢堡大學法律經濟學專業碩士研究生。在美國總統特朗普首個任期時，出任中國商務部部長助理。據悉，李成鋼熟悉外貿相關法律法規，2021年2月起出任中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。李成鋼2月於日內瓦的世貿會議中，曾批評美國武斷地對中國對貿易夥伴實施關稅。
特朗普關稅戰｜李成鋼法律界出身
路透社引述分析指，李成鋼法律界出身，可較王受文更有效處理談判中出現的複雜法律問題；他的任命也反映中方在此輪談判中，準備更全面地處理法律層面的問題，解決目前持續的貿易戰。內地傳媒財新網稱，這項任命早有預兆。國家發展改革委主任鄭柵潔3月31日主持召開企業家座談會，與寧德時代、福耀玻璃、立達信光電子、廈門國貿等8家企業座談交流，聽取意見建議，回應企業關切。李成鋼亦有出席，職務是商務部部領導。