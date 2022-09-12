李易峰大力「闢謠」嫖娼被拘留 警方通報坐實多次違法 官媒轟知錯不改「不可原諒」

內地再現「失德藝人」。北京公安局「平安北京」微博昨通報，35歲男演員「李某某」在一宗違法犯罪案件中被捕，「該人對多次嫖娼的違法事實供應不諱」，已被行政拘留。官媒《人民日報》微博隨即轉載該條微博，並附上標籤「北京警方通報李易峰嫖娼被行拘」。

李易峰2007年藉東方衛視選秀節目《加油好男兒》以歌手身份出道，2009年開始參演電視劇；2011年其第一部參演電影上映，是由台灣藝人林依晨、陳柏霖主演的《戀愛恐慌症》，至此李易峰正式成為歌影視三棲藝人。2017年，李易峰憑與趙麗穎主演的仙俠劇《誅仙．青雲志》，獲得內地演藝人口碑獎「華鼎獎」的「中國百強電視劇最佳男主角」及「全國觀眾最喜愛的影視明星」。 曾參演共中成立100周年獻禮電影扮毛澤東 在去年7月1日上映的中共成立100周年獻禮電影《革命者》，李易峰更飾演中共已故領導人毛澤東，而其以往亦曾參演多部「主旋律」電影和電視劇，包括《建軍大業》、《號手就位》、《隱秘而偉大》、《我和我的家鄉》等。

月初活動臨時取消 李易峰聲稱因疫情未能出席 李易峰原定本月2日下午在浙江杭州出席活動，但大批粉絲由日頭等到夜晚都不見偶像身影，活動最終取消。網上隨後瘋傳李易峰涉嫌嫖娼被捕，但李易峰當晚開網上直播「闢謠」，稱因為疫情防控問題而未能飛到杭州。到上周六中秋節，任最高人民檢察院「法治進校園」活動形象大使已經兩年多的李易峰，突然從最高檢微博中「消失」，最高檢微博裡與李易峰有關的微博帖文都被刪；央視亦於同日突然更新中秋晚會節目表，當中只有李易峰的節目被刪除。 警方通報前一天 李易峰為嫖娼被捕闢謠 李易峰的嫖娼被捕的「傳聞」就此被推上高峰。還有網民直指，李易峰上月19日至本月2日被警方拘留，惟亦有網民發現，期間李易峰的微博仍有更新，不過都是轉發他人帖文。李易峰工作室及李易峰本人上周六晚在微博發聲明「闢謠」，批評傳言「離譜」、「嚴重不實」，強調「李易峰先生一直恪守職業道德，堅守道德底線」，反問「一個公眾人物是如何做到憑空消失15天的？一個公開透明的法制時代，誰有本事逃脫違法的後果？」甚至強調將循法律途徑維權。 14個品牌與李易峰「割席」 終止合作 不過，相關闢謠隨後「消失」，李易峰代言的獵聘、百威啤酒及L'Oréal等，陸續在旗下微博隱藏李易峰相關內容；Prada、真果粒、京都念慈庵、六福珠寶、舒適達、人頭馬X.O等，更在北京警方通報李易峰多次嫖娼被行政拘留後，陸續宣布終止與李易峰的合作關係。內地「天目新聞」統計，已有14個品牌與李易峰「割席」。 華鼎獎取消李易峰中國百強電視劇最佳男主角等稱號 「華鼎獎」組委會昨更宣布，取消李易峰獲得的第22屆華鼎獎「中國百強電視劇最佳男主角」及「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號。李易峰母校四川電影電視學院亦撤下印有李易峰照片的「優秀校友」宣傳海報及相關內容。QQ音樂、網易雲音樂、芒果TV等網上影音平台，均下架李易峰作品。