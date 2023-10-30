李雲迪涉嫖遭封殺2年 「鋼琴王子」復出含淚奏蕭邦(有片)

「鋼琴王子」李雲迪2021年涉嫌嫖娼被捕，一度消失於公眾視野。至上周六（28日）他於澳洲開展巡迴音樂會，首場含淚演奏蕭邦的《降E大調夜曲》。
澳洲4地演出 門票售罄
李雲迪巡迴音樂會於10月28日至11月5日期間在澳洲阿德雷德、布里斯班、悉尼、墨爾本4地舉行，演出曲目為蕭邦和莫扎特鋼琴奏鳴曲。據悉，其演出門票已全部售罄，還有很多樂迷在各個平台上求票。
10月28日，阿德莱德，李云迪复出第一场音乐会，演出获成功，祝贺！恭喜！— Thomas For Classic Music (@ThomasZ93077836) October 29, 2023
李云迪返场演奏肖邦《降E大调夜曲》。 https://t.co/lji4B99ViK pic.twitter.com/MSSLhZseYh
微博視頻231028阿德萊德李雲迪
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粉絲稱「王子重新回到殿堂」
網友及粉絲普遍對李雲迪的回歸正面，一位網友稱，「兩年不見，歸來還是那個少年」、「琴聲悠揚，太美好了，王子重新回到他的殿堂」、「永遠屬於音樂廳的人」。
現年41歲的李雲迪，於2021年10月在北京被「朝陽群眾」舉報嫖娼，及後中國音樂家協會宣布取消其會員資格，新浪微博認證中的「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」頭銜也被移除。李雲迪為家具廠商代言人的合作關係也被終止，自此未有公開露面。直至去年底，李雲迪偶爾於社交平台分享彈鋼琴影片或旅遊照片，為復出作「熱身」。