熱門搜尋:
冰上火花 萬聖節2023 HK Express 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-10-30 16:59:38

李雲迪涉嫖遭封殺2年 「鋼琴王子」復出含淚奏蕭邦(有片)

分享：
鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦

鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦

「鋼琴王子」李雲迪2021年涉嫌嫖娼被捕，一度消失於公眾視野。至上周六（28日）他於澳洲開展巡迴音樂會，首場含淚演奏蕭邦的《降E大調夜曲》。

澳洲4地演出  門票售罄

李雲迪巡迴音樂會於1028日至115日期間在澳洲阿德雷德、布里斯班、悉尼、墨爾本4地舉行，演出曲目為蕭邦和莫扎特鋼琴奏鳴曲。據悉，其演出門票已全部售罄，還有很多樂迷在各個平台上求票。

粉絲稱「王子重新回到殿堂」

網友及粉絲普遍對李雲迪的回歸正面，一位網友稱，「兩年不見，歸來還是那個少年」、「琴聲悠揚，太美好了，王子重新回到他的殿堂」、「永遠屬於音樂廳的人」。

鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦 鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦

現年41歲的李雲迪，於202110月在北京被「朝陽群眾」舉報嫖娼，及後中國音樂家協會宣布取消其會員資格，新浪微博認證中的「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」頭銜也被移除。李雲迪為家具廠商代言人的合作關係也被終止，自此未有公開露面。直至去年底，李雲迪偶爾於社交平台分享彈鋼琴影片或旅遊照片，為復出作「熱身」。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受