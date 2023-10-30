李雲迪涉嫖遭封殺2年 「鋼琴王子」復出含淚奏蕭邦(有片)

鋼琴王子丨李雲迪涉嫖遭封殺2年 澳洲復出含淚奏蕭邦

「鋼琴王子」李雲迪2021年涉嫌嫖娼被捕，一度消失於公眾視野。至上周六（28日）他於澳洲開展巡迴音樂會，首場含淚演奏蕭邦的《降E大調夜曲》。 澳洲 4 地演出 門票售罄 李雲迪巡迴音樂會於10月28日至11月5日期間在澳洲阿德雷德、布里斯班、悉尼、墨爾本4地舉行，演出曲目為蕭邦和莫扎特鋼琴奏鳴曲。據悉，其演出門票已全部售罄，還有很多樂迷在各個平台上求票。

粉絲稱「王子重新回到殿堂」 網友及粉絲普遍對李雲迪的回歸正面，一位網友稱，「兩年不見，歸來還是那個少年」、「琴聲悠揚，太美好了，王子重新回到他的殿堂」、「永遠屬於音樂廳的人」。