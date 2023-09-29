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中國
2023-09-29 07:00:04

杭州亞運丨費立緯1500米自奪金　孫楊接班人甩泳帽意外爆紅 媽媽下令剪短頭髮(多圖)

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費立緯過去曾多次因高外表受到關注。（新華社）

費立緯過去曾多次因高外表受到關注。（新華社）

杭州亞運26日進行男子1500米自由泳決賽，20歲的中國好手費立緯以14分55.47秒強勢奪冠。費立緯在加速衝刺時，泳帽意外脫落，讓觀眾注意到他飄逸的中長髮和深邃五官，高顏值引發陸網熱議。

杭州亞運｜費立緯1500米摘金，他被稱為孫楊接班人。（新華社） 杭州亞運｜費立緯1500米摘金，他被稱為孫楊接班人。（新華社） 杭州亞運｜費立緯1500米決賽衝刺時甩泳帽仍摘金，他被稱為孫楊接班人。（新華社） 杭州亞運｜費立緯1500米決賽衝刺時甩泳帽仍摘金，他被稱為孫楊接班人。（新華社） 杭州亞運｜費立緯1500米決賽衝刺時甩泳帽仍摘金，他被稱為孫楊接班人。（新華社） 杭州亞運｜費立緯1500米決賽衝刺時甩泳帽仍摘金，他被稱為孫楊接班人。（新華社） 杭州亞運｜費立緯1500米決賽衝刺時甩泳帽仍摘金，他被稱為孫楊接班人。（新華社） 杭州亞運｜費立緯1500米決賽衝刺時甩泳帽仍摘金，他被稱為孫楊接班人。（新華社） 杭州亞運｜費立緯1500米摘金，他被稱為孫楊接班人。（新華社）

費立緯衝刺泳帽意外脫落

20歲的費立緯被稱為中國奧運3金游泳選手孫楊的接班人，日前亞運男子1500米自由泳決賽中，費立緯在最後衝刺階段時，泳帽意外脫落，而他的一頭中長髮、再加上腹肌曲線，以及略帶陰鬱氣息的深邃五官瞬間成為焦點，更被網友封為「長髮男神」。

到場為兒子加油的費立緯媽媽希望兒子剪短頭髮。（微博@都市快報）

到場為兒子加油的費立緯媽媽希望兒子剪短頭髮。（微博@都市快報）

費媽媽下剪髮令

於費立緯賽後接受採訪時表示，「頭髮是有點長，之前訓練時泳帽會入水，但比賽還是第一次」。有網友打趣稱，「泳帽已經跟不上游泳速度了」。而坐在看台上的費立緯媽媽早就忍不住，前2天就叫兒子去剪頭髮，「帽子掉了，幸虧眼鏡沒掉，真的要笑死人了」。費媽媽更下令兒子在800公尺比賽前一定要把頭髮剪短。另外，有媒體詢問費媽媽關於費立緯多次因「高顏值」在網上引發討論，費媽媽則回應，「兒子長相，還算對得起觀眾吧，但肯定還是成績更重要。既然是運動員，還是要把成績當頭等大事」。

2003年出生的費立緯10歲時被孫楊的啟蒙教練相中，開始接觸正式的游泳訓練。他在2009年中國青年運動會奪得8金一舉成名。5月時費立緯在中國游泳冠軍賽的1500公尺自由式中，以14分46秒59的個人最佳成績奪冠。這是繼孫楊在2013年世界錦標賽游出14分41秒15後，近10年來中國男子1500米自由泳最佳成績。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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