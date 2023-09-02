杭州亞運前瞻篇｜回顧亞運會歷史 中國兩度主辦稱霸獎牌榜

四年一度亞洲運動會正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。「杭州亞運」專題將會由古到今、從賽場到更衣室，為讀者緊貼這一場亞洲最高水平體育盛事。本文為前瞻篇的第一篇文章，會回顧亞運會的由來，以及中國在1990年及2010年分別舉辧北京亞運和廣州亞運的「威水史」。

亞運會前身遠東運動會 1951年首屆在印度舉行

數數指頭，亞洲運動會（簡稱亞運會、亞運）已超過70年歷史，今年的杭州亞運來到第19屆了。為甚麼會舉辦亞運會？亞運會前身是遠東運動會，是亞洲最早的地區性綜合運動會，1913年至1934年在菲律賓、中國和日本三國發起並輪流舉辦。二戰後，體育運動逐漸活躍。1948年第14屆倫敦奧運會期間，中國與菲律賓的體育人士想恢復遠東運動會，並與亞洲各國體育人士商議。當時有印度體育界領導人士指，遠東運動會不足體現亞洲體育運動的水平和亞洲人民的團結精神，建議創辦一個亞洲各國都可以參與的亞洲運動會。就是這個契機，令第一屆亞運會定於1949年在印度舉行（後來因其國內原因而延至1951年才正式舉行）。當年第一屆亞運會為期8天，11個國家及地區派出489位運動員參賽。運動會中，設8個比賽項目共57個分項，總共產生發了169面獎牌。經過數十年後，現時每屆亞運會比賽項目不少於11項，例如今屆杭州亞運就有40個比賽項目共61個分項，預計產生483面金牌。

中國1990年首辦北京亞運 國寶大熊貓「盼盼」當吉祥物

在過去18屆亞運中，中國曾兩度舉辦亞運會，皆獲得亮麗的成果，向全亞洲以至世界各國展現其運動強國的實力。1990年，中國首次承辦大型國際綜合運動會──北京亞運，為此興建了20個新場館，又改建及修繕13座場館，更建設大量立交橋和寬敞的馬路，大大改善了北京的市容。第11屆北京亞運，在該年9月22日至10月7日舉行，共有36個國家地區、逾6,000位運動員參與27個比賽項目和2個表演項目。該屆亞運會以「團結、友誼、進步」為主題，吉祥物就是國寶大熊貓「盼盼」。