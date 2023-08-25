杭州亞運｜一站式平台「智能亞運一站通」　教你善用4大功能

杭州亞運科技篇｜一站式平台「智能亞運一站通」 教你善用四大功能

杭州亞運｜「智能亞運一站通」何處尋？ 內地支付寶用戶打「亞運」即可用 四年一度亞洲運動會正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。其間「智能亞運一站通」於2021年正式上線，是今屆杭州亞運全面突出「智能亞運」特色的最重要平台。 以往不少大型體育賽事舉行時，觀眾要使用多個App來解決賽事、交通、飲食等問題，因此，今屆杭州亞運就運用大數據、人工智能、區塊鏈等高新科技，為觀眾提供最貼身又貼心的優質享受。 想使用「智能亞運一站通」的一站式服務，方法很簡單，只要你是內地支付寶用戶便可。在支付寶的版面搜索「亞運」，即可進入智能亞運一站通的版面。