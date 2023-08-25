杭州亞運｜一站式平台「智能亞運一站通」　教你善用4大功能

杭州亞運｜「智能亞運一站通」何處尋？ 內地支付寶用戶打「亞運」即可用
四年一度亞洲運動會正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。其間「智能亞運一站通」於2021年正式上線，是今屆杭州亞運全面突出「智能亞運」特色的最重要平台。
以往不少大型體育賽事舉行時，觀眾要使用多個App來解決賽事、交通、飲食等問題，因此，今屆杭州亞運就運用大數據、人工智能、區塊鏈等高新科技，為觀眾提供最貼身又貼心的優質享受。
想使用「智能亞運一站通」的一站式服務，方法很簡單，只要你是內地支付寶用戶便可。在支付寶的版面搜索「亞運」，即可進入智能亞運一站通的版面。
杭州亞運｜必用「智能亞運一站通」4大功能 緊貼每日賽程 出行美食語言翻譯好方便
智能亞運一站通的功能眾多，當中主打四大功能，大家一定要好好善用。
第一是「賽事通」。歷時16日的杭州亞運，大家當然最關注每日的賽事情況。智能亞運一站通提供的「賽事通」，提供亞運期間每天賽事日程、競賽項目、亞運場館等訊息，可以精準至每小時顯示比賽成績、亞運獎牌榜、亞運場館查詢等賽事一體化服務，令用家緊貼賽程，不會錯過重要賽事資訊。
第二是「出行通」。杭州亞運的56個場館，分別位於杭州、寧波、溫州、湖州、紹興和金華六個城市，若想去某一個場館觀賽，「出行通」可助你選擇最快捷方便的途徑。「出行通」利用了人工智能，以亞運場館作為主要目的地，規劃包括巴士、地鐵、單車等交通安排，讓你可以用最短時間、最方便的方法前往觀賽場館。
第三是「美食通」。浙江省有不少特色美食，你在觀賽之餘，當然不能錯過享用美味佳肴的機會。智能亞運一站通的「美食通」，是通過搜羅自5,000萬條真實數據，篩選出杭州、寧波、溫州、湖州、紹興和金華六地的民眾和遊客公認讚好的食肆餐廳。
當中的城市招牌榜，推介品嘗當地特色美食；家鄉味道榜給你推介川菜、魯菜、徽菜或江浙菜的食肆；而人氣好店榜是通過大數據篩選的美食餐廳，必定有一款符合你的要求。
第四是「實時翻譯」。這個語言翻譯功能，內置了六種語言：中文、英語、日語、韓語、俄語和阿拉伯語，不論寫上文字或讀出語言，都可以即時進行翻譯，十分方便。
杭州亞運｜「智能亞運一站通」推出線上火炬傳遞 人人都可做亞運火炬手
除了這四大功能外，智能亞運一站通另一突破，是推出亞運數字火炬手線上活動。超過5,000萬的智能亞運一站通註冊用戶，參加「愛運動、愛公益、愛綠色」等活動，就可以成為亞運數字火炬手。在版面下方按下「薪火相傳」，即可化身線上杭州亞運火炬手，進行火種採集、火炬傳遞等工作。
參加者將獲得專屬區塊鏈證書，又有機會獲得開幕禮門票，讓大家能夠更投入杭州亞運的觀賽體驗。想緊貼杭州亞運這項國際盛事，立即使用智能亞運一站通，做好與杭州亞運同行的準備。
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