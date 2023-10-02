杭州亞運｜不止有體育 還有這些「中國風」元素展現文化

杭州亞運會進入最後倒數，除了有不少黑科技和綠色元素，擁有深厚文化底蘊的杭州作為江南名城，今次亦在各個方面展現中國文化，令傳統文化與現代體育在杭州亞運會交織。
從富春山居圖到江南水幔 杭州亞運場館意境十足
今屆杭州亞運會，從會徽到火炬設計，從獎章到吉祥物，無一不體現着杭州地方特色、江南人文意蘊和中國風的美學。在外觀上最具「中國風」的，無疑要數比賽場館中的兩處：富陽銀湖體育中心、浙江師範大學（蕭山校區）體育館。富陽銀湖體育中心的場館設計，是從《富春山居圖》尾段的山形輪廓中取材，勾勒出山形意向的建築輪廓，人字形屋頂與周邊山脈交相呼應，館內天花板上還有200米的「江水燈帶」，充分展示江南韻的溫婉之美。浙江師範大學（蕭山校區）體育館，則是唯一一所位於高校內的新建競賽場館，300多條絲綢飄帶狀的「水幔」裝飾，由頂部緩緩垂落並延伸至地面。
杭州亞運村設「文化小屋」互動體驗感受傳統技藝
比賽場館之外，亞運村則是各國來賓待得最多的地方。杭州亞運村分為運動員村、技術官員村、媒體村三大部分，這裏不僅各類生活設施一應俱全，還全都設置了「文化小屋」，成為立體展示中國傳統文化的窗口。文化小屋裏，有長達60米的「中華龍」風箏盤旋於小屋上空，屋內還有展示中國傳統技藝，例如盤扣、纏花和絨花製作技藝、雕版印刷、臨安昌化竹編等。不僅有展示，來到這裏還可以參與文化體驗，例如，有提供個性化藝術印章製作的智能篆刻機。
向全球來賓展現中國傳統文化，不僅限於亞運相關場地，在整個杭州都有不同層次的呈現。前不久，杭州還新增的50個亞運人文體驗點，涵包括杭州胡慶余堂中藥博物館、清河坊歷史街區、杭州湖濱步行街、南宋官窯燒製技藝體驗中心、大華書場等多個地方。