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中國
2023-10-02 20:30:00

杭州亞運｜不止有體育 還有這些「中國風」元素展現文化

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杭州亞運不止有體育 還有這些「中國風」元素展現文化。

杭州亞運不止有體育 還有這些「中國風」元素展現文化。

杭州亞運會進入最後倒數，除了有不少黑科技和綠色元素，擁有深厚文化底蘊的杭州作為江南名城，今次亦在各個方面展現中國文化，令傳統文化與現代體育在杭州亞運會交織。

從富春山居圖到江南水幔 杭州亞運場館意境十足

今屆杭州亞運會，從會徽到火炬設計，從獎章到吉祥物，無一不體現着杭州地方特色、江南人文意蘊和中國風的美學。在外觀上最具「中國風」的，無疑要數比賽場館中的兩處：富陽銀湖體育中心、浙江師範大學（蕭山校區）體育館。富陽銀湖體育中心的場館設計，是從《富春山居圖》尾段的山形輪廓中取材，勾勒出山形意向的建築輪廓，人字形屋頂與周邊山脈交相呼應，館內天花板上還有200米的「江水燈帶」，充分展示江南韻的溫婉之美。浙江師範大學（蕭山校區）體育館，則是唯一一所位於高校內的新建競賽場館，300多條絲綢飄帶狀的「水幔」裝飾，由頂部緩緩垂落並延伸至地面。

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「水幔」的設計靈感源自錢塘江水及江南絲綢，不僅用作裝飾，還能起到隔熱、減少室內眩光等作用，既實用又充滿韻味。（網上圖片） 中國隊代表團禮服的青花瓷文案，則讓人聯想到宋韻文化的溫潤雅致。（網上圖片） 整體設計從山水意境出發，無論是布局、建築，還是景觀，都展現出濃郁的「中國風」。（圖片來源：視覺中國、網上圖片） 杭州亞運村的各個文化小屋內，亦有茶文化、古琴藝術、中藥材扎染布藝、製作中藥香囊等體驗項目。（網上圖片） 亞運村文化小屋內還運用3D裸眼技術展現八段錦。（圖片來源：視覺中國）

杭州亞運村設「文化小屋」互動體驗感受傳統技藝

比賽場館之外，亞運村則是各國來賓待得最多的地方。杭州亞運村分為運動員村、技術官員村、媒體村三大部分，這裏不僅各類生活設施一應俱全，還全都設置了「文化小屋」，成為立體展示中國傳統文化的窗口。文化小屋裏，有長達60米的「中華龍」風箏盤旋於小屋上空，屋內還有展示中國傳統技藝，例如盤扣、纏花和絨花製作技藝、雕版印刷、臨安昌化竹編等。不僅有展示，來到這裏還可以參與文化體驗，例如，有提供個性化藝術印章製作的智能篆刻機。

向全球來賓展現中國傳統文化，不僅限於亞運相關場地，在整個杭州都有不同層次的呈現。前不久，杭州還新增的50個亞運人文體驗點，涵包括杭州胡慶余堂中藥博物館、清河坊歷史街區、杭州湖濱步行街、南宋官窯燒製技藝體驗中心、大華書場等多個地方。

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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