杭州亞運｜不止有體育 還有這些「中國風」元素展現文化

杭州亞運會進入最後倒數，除了有不少黑科技和綠色元素，擁有深厚文化底蘊的杭州作為江南名城，今次亦在各個方面展現中國文化，令傳統文化與現代體育在杭州亞運會交織。

從富春山居圖到江南水幔 杭州亞運場館意境十足

今屆杭州亞運會，從會徽到火炬設計，從獎章到吉祥物，無一不體現着杭州地方特色、江南人文意蘊和中國風的美學。在外觀上最具「中國風」的，無疑要數比賽場館中的兩處：富陽銀湖體育中心、浙江師範大學（蕭山校區）體育館。富陽銀湖體育中心的場館設計，是從《富春山居圖》尾段的山形輪廓中取材，勾勒出山形意向的建築輪廓，人字形屋頂與周邊山脈交相呼應，館內天花板上還有200米的「江水燈帶」，充分展示江南韻的溫婉之美。浙江師範大學（蕭山校區）體育館，則是唯一一所位於高校內的新建競賽場館，300多條絲綢飄帶狀的「水幔」裝飾，由頂部緩緩垂落並延伸至地面。