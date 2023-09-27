杭州亞運｜中國乒乓波女團3比0勝日本完成5連霸　日教練：這道高牆難以跨越

中國女團晉級決賽之路皆以3-0的比分輕鬆取勝。不過，日本女團也來勢洶洶，更在四強戰中以3-1擊敗東亞另一桌球強權韓國。決賽出場對陣為第一點孫穎莎vs早田希娜、第2點陳夢vs平野美宇、第三點王曼昱vs張本美和、第四點陳夢vs早田希娜、第五點孫穎莎vs平野美宇。

杭州亞運最受矚目賽事之一的乒乓波，26日進行了女子團體決賽。連續4屆奪冠的中國女團交手欲爭取睽違57年女團金牌的日本隊，中國以3-0直落日本奪金，完成女團亞運5連霸，日本教練在賽後也感嘆，「中國乒乓波這道高牆仍難以跨越」。中國女團晉級決賽之路皆以3-0的比分輕鬆取勝。不過，日本女團也來勢洶洶，更在四強戰中以3-1擊敗東亞另一乒乓波強權韓國。決賽出場對陣為第一點孫穎莎vs早田希娜、第2點陳夢vs平野美宇、第三點王曼昱vs張本美和、第四點陳夢vs早田希娜、第五點孫穎莎vs平野美宇。

第一點為中日的王牌對決，由現今世排第一的中國球后孫穎莎對決世排第9的早田希娜。面對過去戰績為0勝9負的孫穎莎，早田希娜仍奮力拿下一局，最終以1-3落敗，讓中國隊搶先奪下第1點。第2點是由世排第2、東奧雙金牌得主陳夢對決世排16的「天才少女」平野美宇，雙方在前4局2-2戰成平手，不過，陳夢在決勝局佔據主動拉開比分，拿下關鍵局，再為中國隊拿下一點，中國隊搶先聽牌。第3點則是由世排第3、世界冠軍王曼昱對陣世排17的15歲新星張本美和，張本美和面對世界冠軍不怯場率先搶下一局，不過王曼昱隨後連拿下3局，以3-1收下勝利。中國隊順利拿下亞運女桌團體冠軍，在自家主場收下5連霸。對此，孫穎莎接受採訪時提到致勝關鍵，她說「每一次的團體賽，隊友與教練都愈來愈團結」。