杭州亞運｜中國游泳「男神」汪順撞樣許光漢 誤闖南韓直播　吸引女網友爭認老公(多圖)

汪順：沒留意，不想分散注意力

對於「顏值震驚韓網」一事，汪順接受媒體採訪時回應「這幾天我一直在專注於比賽，沒有去關注這些外界的干擾，比賽結束後，我會去看大家對我的評價。但現在，我更專注於比賽，不想被這些事情分散注意力」。綜合陸媒報道，汪順出生於1994年，今年29歲，是第4次參加亞運，24日在男子200米個人混合泳決賽中，才剛以1分54秒62創造亞洲新紀錄。在杭州亞運會開幕式上，汪順還是最後一棒火炬手點燃聖火。汪順身高192公分，身材健美壯碩，外型不輸模特兒，其家世背景也很驚人是個「富二代」，傳聞父親是浙江一間兒童汽車座椅生產厰老闆，年產值達兩千萬人民幣，為其取名「順」就是希望兒子一生可以過得平安順遂。手長腳長的汪順是在2000年被教練相中開始加入泳隊，先是在2010年廣州亞運上200米個人混合泳奪得亞軍，之後在東京奧運會，當時27歲的汪順以1分55秒00的好成績打破亞洲紀錄成功奪冠。

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