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中國
2023-10-03 14:30:00

杭州亞運｜中國舉重「顏值女神」裴鑫依不敵北韓屈居亞軍　含淚回應：實力最重要

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裴鑫依成績為抓舉104公斤、挺舉130公斤、總成績234公斤。獲得這一級別冠軍的是北韓運動員林銀心，她的成績是抓舉111公斤、挺舉140公斤、總成績251公斤。雖然銀牌已是不錯成績，但裴鑫依還是覺得有些委屈，在受訪中幾度哽咽。

有「最美」舉重世界冠軍之稱，內地18歲小將裴鑫依，10月2日晚在杭州亞運舉重女子64公斤級對決中，不敵北韓選手，以234公斤總成績收獲銀牌，賽後接受媒體採訪時，回應顏值走紅一事，裴鑫依當場淚灑新聞發佈廳。裴鑫依成績為抓舉104公斤、挺舉130公斤、總成績234公斤。獲得這一級別冠軍的是北韓運動員林銀心，她的成績是抓舉111公斤、挺舉140公斤、總成績251公斤。雖然銀牌已是不錯成績，但裴鑫依還是覺得有些委屈，在受訪中幾度哽咽。

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裴鑫依不敵北韓選手在本屆亞運中奪銀。（圖／新華社） 裴鑫依年僅18歲被稱為「舉重界顏值女神」。（圖／翻攝微博「裴鑫依」） 裴鑫依是中國舉重隊最年輕的世界冠軍之一。（圖／翻攝微博「裴鑫依」）

中國舉重隊最年輕世界冠軍

有記者提問許多網友評價她是「舉重界顏值女神」，裴鑫依含淚回應，「如果我長得再好看，沒有實力的話，這不是我希望的。我希望實力是放在首位的，就是想把我的實力提高，別的我不會去想」，她表示會專注於提升實力，向奧運衝刺。據《紅星新聞》報道，2005年出生的裴鑫依，今年剛滿18歲，是嘉興海寧鹽倉村，她家不遠的地方就是錢塘江回頭潮的觀賞點。裴鑫依選擇舉重這條路，父母一直都心疼，媽媽向記者表示「都說舉重太苦了，我們也不捨得。可是鑫依喜歡，她還經常安慰我們，舉重也是講究科學訓練的，技巧掌握了，沒有看起來那麼難」。在中國女子舉重隊，裴鑫依是一顆冉冉升起的新星，2022年12月，17歲的她首次出征世界舉重錦標賽，以抓舉105公斤、挺舉128公斤、總成績233公斤的成績包攬三面金牌，同時大幅刷新三項世界青少年紀錄，成為中國舉重隊最年輕的世界冠軍之一。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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