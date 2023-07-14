杭州亞運│入場觀眾勿做呢幾樣事

仲有兩個多月杭州亞運就開幕，不少人會想趁機會去現場感受一下四年一度的體育盛事，享受幾萬人為健兒歡呼吶喊的震撼。不過，組辦今屆亞運的杭州亞運會，特別溫馨提示買票入場的觀眾，不論是否第一次親身感受，還是緊記有些事，切勿做，記得做個文明觀眾。

首先入場要著得文明、得體，最好是舒適整潔大方，當然要預備足夠時間，提前入場，而且入場要按指引排隊，更要禮讓傷殘，迅速入座，不要阻塞通道，阻礙其他觀眾。

列明禁止個人直播 未提罰則

至於觀賽期間，要尊重所有參賽國家和地區，在升旗奏歌時要肅立行注目禮；手機記得要調至震動或關機，若要講電話則盡量降低聲音；場內嚴禁吸煙，不得毆鬥、起鬨，不得投擲物品。未知是否內地人喜愛在網上直播，文章特別強調不得在比賽期間作個人直播，但未有提及罰則。拍照也要視乎場地是否准許，若許可的話也避免使用閃光燈，以免影響運動員。

近來社會關注日本觀眾在觀看國際體育比賽時，離場會既自發收拾垃圾，甚至幫忙清理其他觀眾留下的雜物。文章也呼籲亞運觀眾，離場時帶走垃圾並分類。此外，觀眾完場時要按座位順序離場，遇突發事件時，要聽從工作人員指揮。