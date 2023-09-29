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中國
2023-09-29 14:00:06

杭州亞運｜全紅嬋背「一堆小海龜」現身機場　跳水熱身時調皮「炸魚」

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全紅嬋背「一堆小海龜」現身機場　跳水熱身調皮「炸魚」

中國隊在杭州亞運前兩個比賽日，已斬獲超過40枚金牌，備受矚目跳水「夢之隊」26日也抵達機場，年僅16歲的全紅嬋「童心未泯」，不只手裏拿着一隻海龜玩偶，背包上也掛着一串小海龜，立刻成為全場焦點。

「嬋妹太可愛了」

有網友曬出了在機場偶遇的影片，儘管全隊隊員都戴口罩，但拿著海龜玩偶的全紅嬋，在人群中格外顯眼，一眼就能認出，讓網友直呼「嬋妹太可愛了」、「果真還是個孩子」、「嬋寶這是去進貨了」、「抓娃娃的戰利品都帶上了嗎？」

在抵達杭州後，中國跳水隊進入亞運村，隨即投入訓練當中。在熱身階段，全紅嬋疑似刻意調皮地表演「炸魚」，在跳台上，全紅嬋的準備動作都很正式，包括後空翻跳下去也很華麗，直到全紅嬋雙腳落水並且激起了一大片浪花，但緊接着全紅嬋「正常發揮」，又在10米跳台再次上演了「水花消失術」，用教科書般的動作入水。本次亞運會，全紅嬋報名參加單人十米台和雙人十米台兩個項目。

全紅嬋在2020年東京奧運大放異彩：

全紅嬋 全紅嬋奪金後，名字隨即遭到惡意搶註。(中新社) 全紅嬋 全紅嬋在女子10米高台以高水準表現奪金。(路透社) 陳芋汐與全紅嬋齊奪牌。 申請「全紅嬋」商標的商標國際分類涉及日化用品、方便食品、服裝鞋帽、酒及醫藥等。(互聯網)

教練：可遇不可求的天才

據悉，2007年廣東出生的全紅嬋，在2014年7月開始接受跳水訓練，同年9月正式進入位於麻章的湛江市體育運動學校就讀。2018年3月，由湛江市體校培養的全紅嬋被送到廣東省跳水隊。

用啓蒙教練陳華明的話來說：「她就是那個可遇不可求的天才運動員」。2021年東京奧運會上，在全紅嬋以五跳三跳滿分總466.2分，創女子10米跳台歷史最高分紀錄，「一跳成名」拿下金牌。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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