杭州亞運｜全紅嬋背「一堆小海龜」現身機場　跳水熱身時調皮「炸魚」

中國隊在杭州亞運前兩個比賽日，已斬獲超過40枚金牌，備受矚目跳水「夢之隊」26日也抵達機場，年僅16歲的全紅嬋「童心未泯」，不只手裏拿着一隻海龜玩偶，背包上也掛着一串小海龜，立刻成為全場焦點。

「嬋妹太可愛了」

有網友曬出了在機場偶遇的影片，儘管全隊隊員都戴口罩，但拿著海龜玩偶的全紅嬋，在人群中格外顯眼，一眼就能認出，讓網友直呼「嬋妹太可愛了」、「果真還是個孩子」、「嬋寶這是去進貨了」、「抓娃娃的戰利品都帶上了嗎？」

在抵達杭州後，中國跳水隊進入亞運村，隨即投入訓練當中。在熱身階段，全紅嬋疑似刻意調皮地表演「炸魚」，在跳台上，全紅嬋的準備動作都很正式，包括後空翻跳下去也很華麗，直到全紅嬋雙腳落水並且激起了一大片浪花，但緊接着全紅嬋「正常發揮」，又在10米跳台再次上演了「水花消失術」，用教科書般的動作入水。本次亞運會，全紅嬋報名參加單人十米台和雙人十米台兩個項目。

全紅嬋在2020年東京奧運大放異彩：