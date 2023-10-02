杭州亞運｜再現「水花消失術」中國女雙10米跳台奪金　全紅嬋賽後怕醜貼牆採訪

有「夢之隊」美稱的中國跳水隊，30日下午首度亮相杭州亞運賽場上，「王牌組合」小將全紅嬋、陳芋汐，再度上演「水花消失術」，在女雙10米跳台中不負眾望奪金，賽後在混合區採訪時，「嬋妹」貼著牆壁想逃跑的模樣，讓網友直呼實在太可愛了！杭州亞運會跳水項目女子雙人10米跳台決賽在奧體中心游泳跳水館進行，來自廣東的選手全紅嬋搭檔隊友陳芋汐，以總分375.30分的巨大優勢奪得冠軍，領先排名第二的日本組合85.26分。全紅嬋和陳芋汐在決賽中第3位出場，起跳、騰空、旋轉、入水，她們以高品質的動作和默契的配合上演「水花消失術」，毫無懸念金牌入袋。

全紅嬋怕醜回應上熱搜

當全紅嬋和陳芋汐來到混采區時，等候多時的媒體一擁而上，搞笑的是，全紅嬋一看記者們就頭大，竟直接貼著牆壁想溜走，記者們喊「別走，說兩句啊，小紅」，全紅嬋這才停了下來，還比了一個勝利的V字。記者先是問她倆「感覺今天配合如何？」陳芋汐表示「今天發揮得一般吧，分數還可以，但是我倆發揮得並不是特別好」，全紅嬋一旁只附和說了「嗯！對！」記者再追問「但是成績還是一騎絕塵，大家都說跳水是所有項目中最穩的項目，你們怎麼看？」全紅嬋當場一臉懵回應「這我咋說啊？」隨後求救地看向了陳芋汐。

陳芋汐見狀急忙救場，面對媒體鏡頭侃侃而談，直說「雖然在外界看來，跳水可能是一騎絕塵的專案，但是也是靠每個人從訓練到比賽拼搏努力所取得的成績，並不是輕而易舉的」，全紅嬋靦腆地頻頻點頭贊同。這段受訪趣事隨即登上陸網熱搜，網友們紛紛表示，「哈哈，逃採訪這是遺傳國兵麽」、「對於社恐來說這段路確實很恐怖」、「就像課堂躲被老師叫住一樣」、「又有實力又可愛的兩個妹妹，為國爭光，太棒啦」、「可愛得不要不要的」。

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