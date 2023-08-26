杭州亞運｜吉祥物「江南憶」勁特別 「零碳」生產有數得計

杭州亞運｜吉祥物「零碳」 取名「江南憶」有深意
四年一度亞洲運動會正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。
據杭州亞運的官方描述，吉祥物是一組三個「承載深厚歷史底蘊，卻又充滿時代活力的機械人，組合名為『江南憶』」。
「江南憶」出自唐朝詩人白居易的名句「江南憶，最憶是杭州」，不單透視了亞運在杭州舉行的訊息，還融合了杭州的歷史人文、自然生態，以及創新基因於一身，取名極有意思。
杭州亞運｜琮琮、宸宸、蓮蓮 暗藏杭州密碼
三個可愛吉祥物，分別取名「琮琮」、「宸宸」、「蓮蓮」，名字也各有亮點。
「琮琮」的造型代表世界遺產杭州良渚古城遺址，名字源於良渚古城遺址出土的代表性文物「玉琮」。「琮琮」全身以源自大地、象徵豐收的黃色為主色調，頭部紋樣取自良渚文化的標誌性符號「神人獸面紋」，寓意「不畏限險，超越自我」。
「宸宸」的造型代表世界遺產京杭大運河，名字源於京杭大運河杭州段的標誌性建築拱宸橋。「宸宸」以科技藍為主色調，頭頂造型為錢江潮、額頭嵌以拱宸橋，有從大運河走來，游向錢塘江、游向全世界的意思，展示海納百川的時代精神，架起了亞洲和世界人民的心靈之橋。
「蓮蓮」的造型代表入選世界遺產名錄的西湖風景文化區，名字源於西湖中無窮碧色的接天蓮葉。「蓮蓮」以清新自然的綠色為主調，頭頂為三潭印月，底下是互聯網，組合起來別具特色。蓮葉代表純潔、高貴、祥和，展現了和諧開放的人文精神，傳遞着共建人類命運共同體的期許。
杭州亞運｜吉祥物製作 回歸手作減少包裝更環保
三個吉祥物都蘊藏了「綠色亞運」的基因。
杭州亞運玩具類生產商在生產吉祥物毛絨玩具的過程中，都用了低碳節能方式。在面料上，採用數碼印花工藝，不產生廢水廢氣和廢漿，相比於傳統印花工藝更節能環保。
在裁剪方式上，用手工及電剪刀代替傳統鐳射裁剪，好處是不產生煙霧，更環保。在包裝上，表面不加包裝袋，也沒有紙盒，只保留基本吊卡包裝。
杭州亞運｜使用光伏電生產 年減碳相等於種植1.2萬棵樹
此外，杭州亞運吉祥物的生產企業都在屋頂鋪建分布式光伏電站，每年產生約30萬度綠色電力，相等於減少標準煤炭約88噸，減少碳排放約220噸，成效相當於種植了1.2萬棵樹。
相比於傳統的標準吉祥物，生產一個杭州亞運吉祥物，能為地球減排1,500克（0.15千克）二氧化碳，減排程度相當於晚上關燈6小時、步行替代坐車5,000米，或54顆樹1天的固碳量。
杭州亞運｜零碳標籤追蹤減碳量 零碳怎計出來？
那麼，杭州亞運吉祥物毛絨玩具的「零碳標籤」又是甚麼概念？
這個認證是基於阿里雲「能耗寶」進行的產品碳足迹核算而來。每一個零碳吉祥物都有一張產品數字化零碳標籤，可以追溯得到產品生產過程中收穫了多少減碳量。
以生命周期評估（Life-cycle assessment, LCA）的碳排數據庫和碳足迹核算工具測算，一隻吉祥物的原始碳排量為1.59千克。在生產過程中減排0.15千克，加上購買的國際認可清潔發展機制（CDM）項目減排量1.44千克的信用額度，加起來便等如1.59千克了。
CDM是國際公認標準的碳信用額，是用來抵消減碳後的剩餘溫室氣體排放量的額度，讓產品達致「零碳」標準。
如是說，在杭州亞運的吉祥物都是零碳吉祥物了。
【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/】