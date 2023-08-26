杭州亞運｜吉祥物「江南憶」勁特別 「零碳」生產有數得計

杭州亞運｜吉祥物「零碳」 取名「江南憶」有深意

四年一度亞洲運動會正式在杭州開幕，超過1.2萬名運動員，加上數以百萬計的民眾雲集江南，共同見證強者封王。

據杭州亞運的官方描述，吉祥物是一組三個「承載深厚歷史底蘊，卻又充滿時代活力的機械人，組合名為『江南憶』」。

「江南憶」出自唐朝詩人白居易的名句「江南憶，最憶是杭州」，不單透視了亞運在杭州舉行的訊息，還融合了杭州的歷史人文、自然生態，以及創新基因於一身，取名極有意思。

杭州亞運｜琮琮、宸宸、蓮蓮 暗藏杭州密碼

三個可愛吉祥物，分別取名「琮琮」、「宸宸」、「蓮蓮」，名字也各有亮點。

「琮琮」的造型代表世界遺產杭州良渚古城遺址，名字源於良渚古城遺址出土的代表性文物「玉琮」。「琮琮」全身以源自大地、象徵豐收的黃色為主色調，頭部紋樣取自良渚文化的標誌性符號「神人獸面紋」，寓意「不畏限險，超越自我」。

「宸宸」的造型代表世界遺產京杭大運河，名字源於京杭大運河杭州段的標誌性建築拱宸橋。「宸宸」以科技藍為主色調，頭頂造型為錢江潮、額頭嵌以拱宸橋，有從大運河走來，游向錢塘江、游向全世界的意思，展示海納百川的時代精神，架起了亞洲和世界人民的心靈之橋。

「蓮蓮」的造型代表入選世界遺產名錄的西湖風景文化區，名字源於西湖中無窮碧色的接天蓮葉。「蓮蓮」以清新自然的綠色為主調，頭頂為三潭印月，底下是互聯網，組合起來別具特色。蓮葉代表純潔、高貴、祥和，展現了和諧開放的人文精神，傳遞着共建人類命運共同體的期許。