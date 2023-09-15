杭州亞運｜大運河Citywalk 徜徉歷史老街賞市井煙火

四年一屆的體壇盛事，亞運會即將於杭州舉行，除了觀看精彩賽事，親身感受亞運風采之外，其實杭州好玩的地方還有很多！

到杭州旅遊，除了西湖和靈隱寺，鄰近京杭大運河的幾條歷史老街也十分值得打卡。今日，為大家推薦一條大運河Citywalk路線，大家可沿着大運河漫遊，一步一景，感受老杭州的煙火氣息。

杭州Citywalk｜拱宸橋→橋西歷史街區 見證運河歷史變遷

所謂「一座拱宸橋，半部杭州史」，大運河Citywalk的第一站，我們首先來到杭州昔日的北大門——拱宸橋。

拱宸橋，橫跨於大運河之上，始建於明代，是京杭大運河杭州段終點的標志性建築。該橋長92米，高16米，橋身以條石錯縫堆砌，是杭州最高和最長的石拱橋，承載了老一代杭州市民的集體回憶。

值得一提的是，杭州亞運會吉祥物「宸宸」的設計靈感就是源自這座古橋。從拱宸橋的東端出發走到另一端，我們來到橋西歷史文化街區，清代年間，這裏是繁茂的水陸碼頭，有「北關夜市」之稱，繁華程度可見一斑。

時光流轉，橋西歷史文化街區雖然繁華不再，但經過活化改造後，如今已搖身一變成為了一條多姿多彩的文化步行街。

橋西歷史文化街區仍然保留着清末民初的建築風格，白牆黑瓦，古色古香。街區内設有書院、博物館、非遺展館等充滿文化氣息的場所，還有各種文藝小店，大家可以花點時間在這裏逛逛，了解獨特的運河文化。