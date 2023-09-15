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2023-09-15 18:00:00

杭州亞運｜大運河Citywalk 徜徉歷史老街賞市井煙火

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大運河Citywalk 徜徉歷史老街賞市井煙火。

大運河Citywalk 徜徉歷史老街賞市井煙火。

四年一屆的體壇盛事，亞運會即將於杭州舉行，除了觀看精彩賽事，親身感受亞運風采之外，其實杭州好玩的地方還有很多！

到杭州旅遊，除了西湖和靈隱寺，鄰近京杭大運河的幾條歷史老街也十分值得打卡。今日，為大家推薦一條大運河Citywalk路線，大家可沿着大運河漫遊，一步一景，感受老杭州的煙火氣息。

杭州Citywalk｜拱宸橋→橋西歷史街區 見證運河歷史變遷

所謂「一座拱宸橋，半部杭州史」，大運河Citywalk的第一站，我們首先來到杭州昔日的北大門——拱宸橋。

拱宸橋，橫跨於大運河之上，始建於明代，是京杭大運河杭州段終點的標志性建築。該橋長92米，高16米，橋身以條石錯縫堆砌，是杭州最高和最長的石拱橋，承載了老一代杭州市民的集體回憶。

值得一提的是，杭州亞運會吉祥物「宸宸」的設計靈感就是源自這座古橋。從拱宸橋的東端出發走到另一端，我們來到橋西歷史文化街區，清代年間，這裏是繁茂的水陸碼頭，有「北關夜市」之稱，繁華程度可見一斑。

時光流轉，橋西歷史文化街區雖然繁華不再，但經過活化改造後，如今已搖身一變成為了一條多姿多彩的文化步行街。

橋西歷史文化街區仍然保留着清末民初的建築風格，白牆黑瓦，古色古香。街區内設有書院、博物館、非遺展館等充滿文化氣息的場所，還有各種文藝小店，大家可以花點時間在這裏逛逛，了解獨特的運河文化。

始建於明代的拱宸橋，是杭州最高和最長的石拱橋，是京杭大運河杭州段終點的標志性建築。（圖片來源：視覺中國） 橋西歷史街區商鋪林立，博物館成群，擁有刀剪劍、傘、扇等非遺博物館，悠悠古韻，充滿老杭州的市井氣息。（圖片來源：視覺中國、網上圖片）

杭州Citywalk｜小河公園→小河直街 打卡網紅公園 歷史風情老街

大運河Citywalk第三站，我們沿着橋西歷史文化街區步行約1公里左右，便會到達小河公園了。小河公園，由日本知名建築師隈研吾操刀設計，是一座利用工業建築物改造而成的文化公園。公園的前身是小河油庫，是杭州的「老工業代表」之一，於2019年正式退出歷史舞台。

如今，油庫變成了公園，昔日的工業油罐，被改造成一個個別致的「油罐燈籠」，各式各樣的藝術裝置散布在小河公園的每個角落，到處都充滿文藝氣息，懷舊工業風十足！在公園内隨便拍拍，相信都十分上鏡！

逛完公園，就可以直接步行抵達小河直街了。

小河直街和橋西歷史街區一樣，同樣也是運河沿線的重要區域。街區分布在大運河兩岸，延續着一河兩岸的建築布局，仍保留了眾多清末民初的歷史古迹，古韻悠然。

沿着青石板路慢慢走進這條長度不到1公里的古街，隨處可見別具格調的咖啡店、手作店、茶館、古著店等，小小的街巷，卻集聚了杭州的百年韻味，文藝又清新。

　小河直街和橋西歷史街區一樣，同樣也是運河沿線的重要區域。街區分布在大運河兩岸，延續着一河兩岸的建築布局，仍保留了眾多清末民初的歷史古迹，古韻悠然。 　　沿着青石板路慢慢走進這條長度不到1公里的古街，隨處可見別具格調的咖啡店、手作店、茶館、古著店等，小小的街巷，卻集聚了杭州的百年韻味，文藝又清新。 小河直街隨處可見別具格調的咖啡店、手作店、茶館、古著店等，小小的街巷，卻集聚了杭州的百年韻味。（網上圖片）

杭州Citywalk｜大兜路歷史街區→香積寺 慢活感受詩意江南

逛到這裏大概已是黃昏時段了，這個時候，到大兜路歷史街區打卡就最適合不過了！大兜路歷史街區距離小河直街約800米左右，是目前杭州為數不多保留了運河特色的街道之一，宋代年間，杭州城北最重要的貿易中心分布於大關橋、江漲橋、賣魚橋一帶，即是如今的大兜路區域。

香積寺始建於北宋年間，有「運河第一香」之稱，是大運河湖墅區最有名的寺廟，在佛教中擁有崇高地位。站在香積寺廣場前，唐風寺院與現代高樓形成強烈的視覺衝擊，有種瞬間穿越古今的感覺，十分特色！

大兜路歷史街區，是杭州老城歷史風貌尚存的街區之一，環境清幽，適合與三五知己在這裏享受下午閑暇時光。（網上圖片） 香積寺的鐘鼓樓和大殿都是用銅所建，看上去十分氣派，猶如一座皇家宮殿。（圖片來源：視覺中國）

杭州Citywalk｜富義倉遺址公園 古糧倉變現代藝術中心 文藝感十足

大運河Citywalk最後一站，從大兜路向南行走，我們來到了富義倉遺址公園。富義倉始建於清代光緒年間，是杭州唯一現存的古糧倉，與北京的南新倉齊名，並稱「天下糧倉」，現為全國重點文物保護單位，是明清運河文化、漕運文化及倉儲文化的最佳見證。

如今，富義倉被改造成一座潮流藝術中心，古老的倉庫換上了現代化衣裳，售賣文創產品的小店、咖啡飄香的小館、張貼各式展覽海報的牆壁......到處都彌漫着文藝和活力的氣息，古今在這裏融合，迸發出別樣色彩。

雖然大運河Citywalk沿路的史迹年代並不算久遠，但漫步其中，可以深入杭州老城的歷史街區與活化的古建築之中，慢品杭州的市井煙火氣。

旅遊小資訊

杭州大運河一日Citywalk

路線：拱宸橋→橋西歷史街區→小河公園→小河直街→大兜路歷史街區→香積寺→富義倉遺址公園

時間：5小時左右

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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