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中國
2023-09-24 10:45:34

杭州亞運｜新華社整理5大看點　國家隊問鼎金牌榜「沒有懸念」

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看點一、中國軍團金牌獎牌成色數量

第19屆杭州亞運將於23日晚間盛大開幕，這是中國繼1990年北京、2010年廣州之後，第3次舉辦亞運會。開幕禮前夕，官媒《新華社》也整理了本屆亞運的5項看點，讓讀者能快速掌握本屆亞運焦點。

看點一、中國軍團金牌獎牌成色數量

本屆杭州亞運45個亞奧理事會成員全部報名參賽。中國體育代表團自1982年新德里亞運以來，已連續10屆獲金牌總數第一。官媒自信指出，本屆中國代表團共886名運動員參賽，問鼎金牌榜和獎牌榜「沒有懸念」，更值得關注的是金牌和獎牌的成色。

官媒指出，日本與韓國在獎牌榜的第2名之爭更具懸念。經過東京奧運的洗禮，日本仍處於「奧運紅利期」。本屆亞運表現如何，也能讓人一窺其巴黎奧運的實力與前景。

看點二、誰將成為「多金王」？能破幾項世界紀錄？

從歷史和項目特點來看，游泳是最有可能產生「多金王」的項目，官媒也點名甫在成都世大運勇奪9金的「蝶后」張雨霏，她將參加7個項目的賽事，25歲的她有望成為亞運「多金王」。此外，田徑、體操等項目也有產生「多金王」的可能。

在亞運會上破世界紀錄並非天方夜譚。游泳、舉重、射擊、射箭、攀岩等項目的賽場上，世界紀錄都有被改寫的可能。

看點三：看老將怎樣續寫傳奇，新人如何橫空出世

亞運作為亞洲最高水準的綜合性賽事，向來眾星雲集，其中不乏參加過3、4屆亞運會的傳奇選手。無論是如中國舉重女將鞏立姣、中國乒乓球「雙圈大滿貫」名將馬龍等仍能摘金奪銀的高手，還是烏茲別克體操選手「8屆奧運元老」丘索維金娜（Oksana Chusovitina）等老將，都將奮力在杭州續寫傳奇。

當然也有新人大放異彩，並由此踏上閃耀世界的征途。本屆亞運上將有大量「00後」選手上演亞運「首秀」。

看點四：文化交流互相借鑒、文創誰能「出圈」？

亞運不僅是運動健兒爭金奪銀、展示自我的舞台，也是各國各地區文化交流互相借鑒的平台。亞運會設有武術、藤球、板球、克柔術（Kurash）、卡巴迪（Kabaddi）等代表不同地域體育文化的特色項目，獨特的賽制和文化將在這場盛會上綻放各自的光彩。

另外，中國傳統文化和美學也將掀起一股熱潮，杭州擁有3大世界文化遺產：良渚古城遺址、京杭大運河、西湖，以及數不清的文化典故。

看點五：數位亞運拓寬想像空間

首創「數位火炬」、境外「電子錢包」首次在境內「無縫對接」、創建「1＋6」一體化數位辦賽服務平台、首條5G-Advanced萬兆網路走進現實……作為史上首屆提出智慧辦賽理念的亞運會，杭州亞運會成為中國尖端數位技術的展示窗口。

賽事期間，通過一站式數位觀賽服務平台「智能亞運一站通」，能便捷地獲得「食、住、行、游、購、娛」及購票等服務。使用10種境外電子錢包的境外遊客，更可直接使用本地電子錢包便捷掃碼消費，杭州亞運將進一步推動亞洲移動支付互聯互通。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

杭州亞運｜香港隊焦點賽程

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