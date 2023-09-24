杭州亞運｜新華社整理5大看點　國家隊問鼎金牌榜「沒有懸念」

第19屆杭州亞運將於23日晚間盛大開幕，這是中國繼1990年北京、2010年廣州之後，第3次舉辦亞運會。開幕禮前夕，官媒《新華社》也整理了本屆亞運的5項看點，讓讀者能快速掌握本屆亞運焦點。

看點一、中國軍團金牌獎牌成色數量

本屆杭州亞運45個亞奧理事會成員全部報名參賽。中國體育代表團自1982年新德里亞運以來，已連續10屆獲金牌總數第一。官媒自信指出，本屆中國代表團共886名運動員參賽，問鼎金牌榜和獎牌榜「沒有懸念」，更值得關注的是金牌和獎牌的成色。

官媒指出，日本與韓國在獎牌榜的第2名之爭更具懸念。經過東京奧運的洗禮，日本仍處於「奧運紅利期」。本屆亞運表現如何，也能讓人一窺其巴黎奧運的實力與前景。

看點二、誰將成為「多金王」？能破幾項世界紀錄？

從歷史和項目特點來看，游泳是最有可能產生「多金王」的項目，官媒也點名甫在成都世大運勇奪9金的「蝶后」張雨霏，她將參加7個項目的賽事，25歲的她有望成為亞運「多金王」。此外，田徑、體操等項目也有產生「多金王」的可能。

在亞運會上破世界紀錄並非天方夜譚。游泳、舉重、射擊、射箭、攀岩等項目的賽場上，世界紀錄都有被改寫的可能。