杭州亞運｜盤點8項亞洲最大體育盛事小知識　主打江南歷史人文風情

因COVID-19疫情而延期1年舉行的第19屆杭州亞運，在9月23日盛大登場，以下是一些關於這場亞洲最大體育盛事，您可能有興趣知道的小知識。
一、舉辦國、時間
本屆亞運在浙江省杭州市舉辦，杭州是繼1990年北京、2010年廣州後，第3個舉辦亞運的中國城市。
開、閉幕典禮日期分別為9月23日以及10月8日，在有「大蓮花」之稱的杭州奧體中心體育場舉行。不過自9月19日起就陸續有包括足球、板球、帆船、排球、沙灘排球等運動預賽登場。
二、會徽
以「潮湧」為主體，會徽上方由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、網絡符號及象徵亞奧理事會的太陽圖形6個元素組成。下方是主辦城市名稱與舉辦年份，構成了完整的亞運會會徽。
扇面代表江南人文意蘊，賽道代表體育競技，網絡符號契合杭州城市特色，太陽圖形則是亞奧理事會的符號。另外，錢塘江和錢江潮頭是會徽的形象核心，綠水青山展示浙江杭州山水城市的特色，江潮奔湧表達了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質。
三、吉祥物
吉祥物是一個名稱為「江南憶」的機械人組合，出自唐朝詩人白居易的名句「江南憶，最憶是杭州」，融合了杭州人文歷史、自然生態和創新基因。3個吉祥物分別取名「宸宸」、「琮琮」、「蓮蓮」，3個親密無間的夥伴，將作為傳播奧林匹克精神，傳遞和平與友誼的使者，向亞洲和世界發出相聚杭州亞運的盛情邀約。
四、獎牌特色
獎牌取名為「湖山」，以良渚文化中的禮器玉琮為表徵，將方形玉琮和圓形獎章融為一體，傳達了亞運文化美學。正面用凸出的線條勾勒出「三面雲山一面城」的杭城畫卷，湖水漣漪，山巒起伏，美不勝收；背面形似方形印章，寓意運動員們在杭州亞運會上留下美好的印記。
另外，獎牌採用壓印成型、修整刷拋、鍍金鍍銀效果處理、防護處理等工藝。掛帶採用織錦提花工藝，環保印花技術，以雙面手工縫合而成。掛帶頂端橋型的束扣彰顯水鄉、橋鄉的江南特色。
五、火炬
亞運會火炬設計名為「薪火」，整體高730毫米，淨重1200公克。炬基以8條水脈為文明之脈，代表浙江8大水系；炬身以良渚螺旋紋為演化，形似指紋，自然交織，精致細密；炬冠，以玉琮語意為特徵，方圓相融，昂然而立；出火口設計源自「琮」最早的甲骨文字形，寓意「光在內周而復始」，整體輪廓曲線猶如手握薪柴。
六、口號理念
杭州在2015年8月申辦亞運時，以綠色、智能、節儉、文明作為理念。賽會核心概念則是簡約、安全、精彩。口號在2019年發布，「Heart to Heart, @Future」，中文表述為「心心相融，@未來」。
七、主題推廣歌曲
主題推廣曲經由全球比賽創作選拔，由泰國團隊Nadao Music創作，歌詞經修改為《有你有我》（With You and Me），由張韶涵、王嘉爾、楊芸晴、檀健次共同演唱。
八、參賽國家及運動員數量
本屆亞運設有40個大項、61個分項、481個小項，主辦城市杭州和5個協辦城市辦賽。約有1.2萬名來自亞洲和中東45個國家和地區的運動員參與，將成為史上最大規模、最多項目的亞運。
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