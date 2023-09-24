杭州亞運｜盤點8項亞洲最大體育盛事小知識　主打江南歷史人文風情

因COVID-19疫情而延期1年舉行的第19屆杭州亞運，在9月23日盛大登場，以下是一些關於這場亞洲最大體育盛事，您可能有興趣知道的小知識。

一、舉辦國、時間

本屆亞運在浙江省杭州市舉辦，杭州是繼1990年北京、2010年廣州後，第3個舉辦亞運的中國城市。

開、閉幕典禮日期分別為9月23日以及10月8日，在有「大蓮花」之稱的杭州奧體中心體育場舉行。不過自9月19日起就陸續有包括足球、板球、帆船、排球、沙灘排球等運動預賽登場。

二、會徽

以「潮湧」為主體，會徽上方由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、網絡符號及象徵亞奧理事會的太陽圖形6個元素組成。下方是主辦城市名稱與舉辦年份，構成了完整的亞運會會徽。

扇面代表江南人文意蘊，賽道代表體育競技，網絡符號契合杭州城市特色，太陽圖形則是亞奧理事會的符號。另外，錢塘江和錢江潮頭是會徽的形象核心，綠水青山展示浙江杭州山水城市的特色，江潮奔湧表達了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質。