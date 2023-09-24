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中國
2023-09-24 10:15:38

杭州亞運｜習近平晤奧會主席：舉辦具「中國特色、亞洲風采」體育盛會

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習近平晤奧會主席：舉辦「中國特色、亞洲風采」體育盛會

亞洲最大體育盛事「杭州亞運」將在23日晚間開幕，國家主席習近平22日分別會晤國際奧會主席與亞奧會代理主席。習近平會中稱，中國有信心舉辦「中國特色」的體育盛會，給全世界留下難忘的杭州記憶。

構建人類命運共同體

根據外交部發布的新聞稿，習近平22日下午在杭州西湖國賓館，分別會見了國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）與亞奧會代理主席辛格（Randhir Singh）。習近平對於2人及其領導的理事會，為杭州亞運會籌辦工作所作的積極貢獻表達感謝。

習近平在會談中表示，中國一貫重視發展體育事業，積極參與國際奧林匹克事務，踐行「更快、更高、更強—更團結」（Faster, Higher, Stronger, Together）的奧林匹克格言，將堅持「體育非政治化」原則，充分利用北京冬奧會遺產，為推進奧林匹克事業和構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

習近平與亞奧會代理主席辛格會面。（圖／新華社）

赴「大蓮花」主持開幕禮

習近平向巴赫強調，杭州亞運會的準備工作已經就緒，中國政府和人民有信心、有能力舉辦一屆「中國特色、亞洲風采、精彩紛呈」的體育盛會。

他表示，這是中國在1990年北京亞運和2010年廣州亞運後第3次舉辦亞運，本屆亞運參賽運動員數量、項目設定、整體規模均創歷史新高。另外，習近平出席在有「大蓮花」之稱的杭州奧體中心體育場舉辦的開幕禮，並宣布本屆亞運開幕。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

杭州亞運｜香港隊焦點賽程（am730製圖）

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