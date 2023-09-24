杭州亞運｜習近平晤奧會主席：舉辦具「中國特色、亞洲風采」體育盛會

亞洲最大體育盛事「杭州亞運」將在23日晚間開幕，國家主席習近平22日分別會晤國際奧會主席與亞奧會代理主席。習近平會中稱，中國有信心舉辦「中國特色」的體育盛會，給全世界留下難忘的杭州記憶。

構建人類命運共同體

根據外交部發布的新聞稿，習近平22日下午在杭州西湖國賓館，分別會見了國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）與亞奧會代理主席辛格（Randhir Singh）。習近平對於2人及其領導的理事會，為杭州亞運會籌辦工作所作的積極貢獻表達感謝。

習近平在會談中表示，中國一貫重視發展體育事業，積極參與國際奧林匹克事務，踐行「更快、更高、更強—更團結」（Faster, Higher, Stronger, Together）的奧林匹克格言，將堅持「體育非政治化」原則，充分利用北京冬奧會遺產，為推進奧林匹克事業和構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。