杭州亞運｜「跨欄女神」吳豔妮搶跑痛失銀牌　深夜發文道歉：心態需調整

被封為中國新生代「跨欄女神」的吳艷妮，以亮眼外型成為本屆杭州亞運的焦點人物。不過，吳艷妮在10月1日的女子100公尺跨欄項目決賽時，因在起跑時「搶跑」導致成績被取消，讓她痛失銀牌。這場田徑項目女子100公尺跨欄決賽，於1日賽程壓軸登場，身為地主大陸的奪牌熱門、外型亮眼的吳艷妮和林雨薇同場較勁。不過，就在裁判鳴槍起跑時便出現突發狀況，吳艷妮繼7月亞錦賽女子100公尺跨欄決賽搶跑失格後，再度出現搶跑失誤。吳豔妮先提出申訴，宣稱自己受到隔壁跑道印度選手雅拉吉（Jyothi Yarraji）影響才搶跑。不過，雅拉吉強調自己才是被搶跑的吳艷妮影響，才會跟著動作，最後裁判為避免影響比賽進行，根據「裁判對於運動員的抗議以及判罰結果有異議，可以允許運動員在抗議下繼續比賽」的規定，先讓選手都回到賽道上進行比賽。

吳豔妮：尊重規則和比賽

重新回到賽道上的吳艷妮以12秒77的成績，僅輸給隊友林雨薇的12秒74，排名第2。不過，裁判組隨後確認吳豔妮搶跑一事，她被判定失去資格，成績遭取消，無望與隊友達成「金包銀」。這也讓她無緣繼成都世大運後，再次奪銀。賽後吳豔妮雖強忍淚水披上國旗感謝觀眾，但當她看到坐在看台上的母親時，仍忍不住淚灑賽道。經過沉澱後，吳豔妮2日深夜在微博發文道歉稱，「非常抱歉，我因為搶跑最終被取消了成績，辜負了所有人的期待，讓大家失望了！在此，我向所有支持我的朋友們表達深深的歉意，也向今晚比賽的同組選手表示歉意，對大家說一聲，對不起！我尊重裁判組的最終決定，尊重規則和比賽，也向完賽的隊友和對手們表示祝賀」。

她強調自己起跑技術需要改進，心態需要重新調整，並一改賽場中宣稱自己是受到雅拉吉影響才會搶跑的說詞，稱「對身邊的印度選手亞拉吉出現了誤判，真的很對不起她」。今年26歲的吳艷妮被譽為內地田徑界新生代跨欄女神，更有「四川女飛人」的稱號。她外型亮麗出眾，還有鮮明外向的個性，成為本屆亞運大陸代表團的「流量擔當」之一。不過，走紅後的她也因右臂上的刺青，成為部分網友攻擊的目標。她曾對此正面回應該刺青的意義，稱「只是想表達自己，右臂上的紋身是一朵由花環纏繞的皇冠，代表著對冠軍和榮譽的追求，也代表自己堅強和自信的性格」。

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