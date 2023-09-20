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中國
2023-09-20 13:30:00

杭州亞運｜開幕式完成總彩排　傳遞環保理念將燃放數位煙火

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據《新華社》報導，沙曉嵐介紹，開幕式以「潮起亞細亞」為主題，從中國大陸傳統文化中找尋靈感，融入典型的浙江以及杭州符號意象，藉助科技力量，彰顯東方美學的獨特吸引力與感染力。整場開幕式的儀式及表演以水為串聯，展現新時代中國大陸與亞洲、與世界的文化交融。《新華社》也在其官方微博釋出2張疑為開幕式的彩排畫面，讓廣大網友一睹為快。

第19屆杭州亞運會開幕式23日晚間將在中國大陸杭州奧體中心體育場登場，開幕式團隊18日完成最後一次總彩排。據開閉幕式總導演沙曉嵐透露，基於綠色環保理念，開幕式將不會施放實體煙火，而會結合高科技燃放「數位煙火」。據《新華社》報道，沙曉嵐介紹，開幕式以「潮起亞細亞」為主題，從中國大陸傳統文化中找尋靈感，融入典型的浙江以及杭州符號意象，藉助科技力量，彰顯東方美學的獨特吸引力與感染力。整場開幕式的儀式及表演以水為串聯，展現新時代中國大陸與亞洲、與世界的文化交融。《新華社》也在其官方微博釋出2張疑為開幕式的彩排畫面，讓廣大網友一睹為快。

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《新華社》釋出疑為開幕式的彩排畫面。（圖／新華社官方微博）

《新華社》釋出疑為開幕式的彩排畫面。（圖／新華社官方微博）

充分運用3D動畫、擴增實境（AR）技術

而時長約115分鐘開幕式，分為「國風雅韵」、「錢塘潮湧」、「攜手同行」3個篇章，以簡約方式傳達中國大陸文化、運動精神以及亞洲風情，展現體育和文化的融合。開幕式製作人吳艶表示，開幕式正值秋分時節，一方面秋天是錢塘江觀潮的最佳時間，團隊通過技術把錢塘江潮湧搬到了「大蓮花」（即杭州奧體中心體育場），另一方面，在豐收的金色季節，開幕式將向大家傳遞溫暖一家親的感覺。不過，在先前幾次的彩排中，並沒有出現以往賽事慣有的「煙火」環節。沙曉嵐表示，本屆亞運秉持「綠色、智能、節儉、文明」概念，因此不施放煙火。開幕式將用「數位煙火」的形式，充分運用3D動畫、擴增實境（AR）技術，讓觀眾欣賞到史無前例的「煙火」盛景。此外，開幕式將以「數實融合」的形式完成主火炬點燃，打造亞運會史上首個數位點火儀式。

《杭州日報》報道，沙曉嵐稱，取消施放煙火是下了很大決心的，因為只要放煙火，就一定會有粉塵污染，「在開幕式最受關注的時刻，把環保理念傳遞出去，向全世界展現中國大陸是一個負責任的大國」。不過，沙曉嵐也掛保證，高科技的加持讓在電視機前看到的煙火效果，比真實燃放更燦爛漂亮，「平時看煙火肯定是仰著頭看，但這次可以看到俯拍角度的煙火，見證它們從錢江兩岸的知名地標以及大小『蓮花』上空盛開綻放，這樣的視覺效果，觀眾從沒看過」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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