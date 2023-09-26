杭州亞運｜18歲神射手盛李豪出戰男子10米空氣步槍　打破世界紀錄奪金

內地18歲「神射手」盛李豪，在25日的男子10米空氣步槍個人賽中，以253.3環的成績奪冠，並打破該項目世界紀錄。除此之外，他還與隊友杜林澍、余浩楠搭檔，摘下男子10公尺空氣步槍團體賽銅牌。當天的比賽在杭州富陽銀湖體育中心舉行，資格賽中盛李豪狀態穩定，僅用了半個多小時，就完成了60發子彈的擊發，以634.5環的成績也排在資格賽首第一名，和位列第七的同隊選手杜林澍，一起晉級決賽。

盛李豪居榜首直到比賽結束 在決賽中，第一輪5發子彈打完，南韓選手朴是晙以53.4環暫列第一，盛李豪52.3環排名第二，不過在10發子彈後，盛李豪以105.3環的成績反超朴是晙，還打出了10.9環的滿分成績，就這樣一路位居榜首，直到整場比賽結束。賽後接受媒體記者採訪時，被問及打破世界紀錄的感想，盛李豪則坦言「其實沒什麼感受，不知道自己能破世界紀錄。」不過嘴角藏不住的笑容，可以想見心中有多高興。除了個人賽表現優秀外，盛李豪還和隊友杜林澍、余浩楠，在男子10米空氣步槍團體賽中，打出1888.2環的好稱極，不過最終仍不敵打破世界紀錄，射出1893.7環成績的印度隊及1890.1環的南韓隊，位居第三。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章